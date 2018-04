Florbalistky Vítkovic jsou v superfinále, Chodovu chybí jedna výhra

Vítkovice, které ovládly základní část, rozhodly v první třetině, kterou vyhrály 4:0, přičemž Koníčková už do 15. minuty stihla hattrick. „Byl to skvělý zápas, který ukázal týmovou sílu. FCB byl nepříjemný soupeř ve všech utkáních a věřím, že bude v příští sezoně ještě silnější. Odvádí dobrou práci. My teď nabereme síly a Ostravar Aréna už čeká,“ řekl trenér Vítkovic Richard Urban webu Českého florbalu.

„Z naší strany byla strašná první třetina, která dala směr celému utkání. Nevzdali jsme se a bojovali až do konce, přesto to na víc nestačilo. Jsme zklamaní, chtěli jsme víc, ale vyhrál lepší,“ uvedl kouč FBC Ostrava Jakub Robenek.

Vítkovice si zahrají superfinále potřetí za sebou a celkově popáté. Jeho sedmý ročník se po šesti letech v pražské O2 areně uskuteční v Ostravě poprvé.

Chodov sice po první třetině prohrával 3:4, ale výsledek otočil. „Naštěstí jsme soupeře nepustili do vyššího vedení a od druhé třetiny jsme naši hru výrazně zlepšili. Dokud nemáme čtvrtý bod, tak nemáme nic, musíme se nachystat na další zápas a odvést ještě lepší výkon než dnes,“ prohlásil trenér Chodova Lukáš Procházka.