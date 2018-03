Derby zlomila koncovka třetího setu. Ostravě teď půjde o volný víkend

Frýdeckomístecká kapitánka Daniela Pavelková litovala, že ztratily dvě ze tří vyrovnaných koncovek - první 26:28 a třetí 24:26. Uspěly jen ve druhé 25:23. „Škoda je hlavně třetího setu, že jsme neudržely vedení 23:20,“ podotkla Pavelková.

Markéta Kukučová, smečařka Sokola Frýdek-Místek, souhlasila, že závěr třetí sady rozhodl. V ní domácí hráčky vedly, jenže náskok ztratily při podání Valkové.

„Znovu jsme doplatily na naše nevynucené chyby,“ povzdechla si Kukučová. „Smečovala jsem do autu a pak jsme dostaly eso. Ve čtvrtém setu nám utekly o několik bodů a už to bylo těžké stahovat. Holky nebyly lepší, my jsme si to prohrály vlastními chybami.“

Ostravská smečařka Tereza Diatková potvrdila, že urvaný konec třetí sady zvedl hostujícímu celku sebevědomí. „Ale naše soupeřky předvedly zatím nejlepší výkon, co jsme s nimi hrály,“ řekla Diatková.

Ostatně oba celky se v této sezoně střetly už poosmé. A poosmé uspěla Ostrava.

„Je fakt, že Sokol je pro nás nejpříjemnější soupeř z trojice, kterou jsme ve čtvrtfinále mohly mít, kdy nám ještě hrozilo Brno a Liberec,“ dodala Tereza Diatková.

„Byli jsme lepší v obraně, ale chvílemi nám chyběl důraz při dvou třech balonech,“ podotkl ostravský trenér Zdeněk Pommer.

„Rozhodující byl už i ten první set, i když jsme ho měli naskočený dobře,“ řekl frýdeckomístecký kouč Leopold Tůma. „Zase nám chybělo takové volejbalové štěstí. Koncovku druhého setu jsme vybojovali, ale ve třetím to byla zase smůla. Přišly naše chyby a už to jelo.“

Tůma je přesvědčený, že domácí hráčky odvedly maximum. „Ale to, co umějí, nedovedou ještě v rozhodujících momentech prodat.“

Třetí utkání se hraje v Ostravě ve čtvrtek od 18.00. „Zkusíme znovu vyhrát, abychom měly volný víkend,“ usmála se Diatková.

„Ještě není konec. V Ostravě musíme hrát na krev,“ namítla Kukučová.