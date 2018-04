Ostravská volejbalistka Chevalierová obrala kamarádky o bronz

„S Aničkou Suchou jsem chodila do třídy, ale dobře znám i Lenku Podhrázkou, Nikču Vaňkovou a spoustu dalších holek,“ uvedla Chevalierová, která na post ostravského libera přišla před sezonou právě z KP Brno. „Hrát s nimi je tak pro mě jiné než nastupovat proti ostatním týmům. Uspět byla pro mě velká motivace.“

Připouští, že při obraně v poli má výhodu, že protihráčky dobře zná, že lépe odhadne, kam budou útočit. „Ale trenér nám vždy připravuje video a upozorňuje nás, nač si máme dávat pozor,“ dodala. „Jenže holky znají i mě. Vědí, jaký servis mi dělá problémy.“

Ostravanky v minulých třech domácích zápasech hrály na pět setů: jak dvakrát v semifinále s Olomoucí, tak první duel s Brnem. A páté sety vždy vyhrály.

„Už jsme si s holkami říkaly, že potřebujeme zápasy zdramatizovat, když jsme odehrály tolik tie breaků,“ podotkla. „Moc dobře ale víme, že musíme hrát celý zápas, že nesmíme polevit.“

Chevalierová loňské souboje Ostravy s Brnem o medaili sledovala jen v roli divačky ještě coby brněnská juniorka. „S extraligovým týmem jsem tehdy trénovala jen na začátku sezony.“

Takže když přišla nabídka z Ostravy, vzala ji. „A jsem tady spokojená.“ Zatím však neví, zda bude pokračovat, jelikož novou smlouvu dosud nepodepsala. Hrála tudíž v sérii o bronz i o nové angažmá? „Tak to tady nastavené nemáme. Je to o domluvě. Teď jsme hrály důležité zápasy, takže vše budeme řešit až nyní.“

V ostravském celku by však ráda zůstala. Také proto, že od příštího školního roku bude na Ostravské univerzitě studovat ekonomickou geografii a regionální rozvoj.

Byť sezona končí, Adéla Chevalierová si od volejbalu neodpočine. Dostala totiž pozvánku do širšího výběru reprezentace, kterou vede její ostravský kouč Zdeněk Pommer.

„Vůbec jsem to nečekala. Přijde mi, že se v mé kariéře vše děje hodně rychle,“ uvedla dvacetiletá Chevalierová, která s volejbalem začínala až v patnácti letech. „V národním týmu jsou zkušené starší hráčky, ale budu bojovat a těším se na to. Jsem ráda za každou příležitost, nehledě na to, že budu moci nasbírat další zkušenosti.“