Začíná extraliga volejbalistů, má být ještě vyrovnanější než dřív

„Extraliga bude zase o něco vyrovnanější a bude proto třeba hned od začátku prodat vše, co jsme natrénovali,“ řekl kapitán Karlovarska Ondřej Hudeček na svazovém webu. V kádru úřadujících šampionů zůstal univerzál Filip Rejlek, ale na post nahrávače přišel Daan van Haarlem, který startoval s Nizozemskem na šampionátu.

Elitní čtyřku týmů spojuje jedna novinka, všichni mají nového nahrávače.

„Ani pořádně nevíme, jak se družstvo bude chovat v sestavě, kterou jsme ještě neměli šanci vyzkoušet,“ řekl trenér Jiří Novák před prvním utkáním extraligy. Jeho tým v sobotu vyrazí do hlavního města, kde se představí proti Lvům Praha (dříve ČZU).

Nahrávače změnilo i stříbrné Kladno. Řídit útok středočeského klubu bude bývalý reprezentant Filip Habr, někdejší nahrávač Českých Budějovic. „Očekávám vyrovnanější extraligu a nebude nouze o překvapivé výsledky. Nemyslím si, že to bude jenom o silné čtyřce,“ odhadl kladenský kouč Milan Fortuník.

Z Liberce odešel do německého Friedrichshafenu Jakub Janouch a českou reprezentační jedničku zkusí na nahrávce nahradit Polák Mateusz Biernat. Útočnou silou Dukly zůstává Jan Štokr a nemění se ani cíle celku zpod Ještědu. „Na Dukle jsou stejné - vyhrát všechno. Pokusíme se o to,“ řekl trenér Michal Nekola.

Uniqa extraliga mužů Systém soutěže Dvanáct celků se v základní části utká dvakrát každý s každým. Následuje předkolo pro týmy na 7. až 10. místě na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále a finále se budou od 19. března hrát na tři vítězné duely.

„Je dobře, že zahraniční hráči vyhledávají českou extraligu. Může to být v letošním roce hodně zajímavé,“ uvedl pětatřicetiletý Štokr, který v minulosti vyhrál s italským Trentinem Ligu mistrů. Upozornil na nebezpečnou Příbram. „V přípravě předváděla skvělé výkony. Může se stát, že se silná čtyřka rozšíří. Bylo by to hezké.“

Českobudějovický Jihostroj sice má na postu nahrávače mladého Filipa Kupilíka, kouč René Dvořák ale získal ještě Španěla Miguela Angela de Ama. Čerstvou posilou je také australský smečař Max Staples, který se připojil až ve čtvrtek. „Moc času na sehrání se spoluhráči mít nebude, uvidíme, jestli zasáhne do prvního zápasu,“ řekl Dvořák. V sobotním úvodním kole čeká Jihočechy šlágr v Kladně.