Kladno podlehlo v Budějovicích a kleslo na čtvrté místo tabulky

V kvalitní prověrce před play off na jihu Čech zpočátku oba týmy hodně chybovaly. Koncovku první sady domácí otočili i s pomocí střídajícího univerzála Šotoly. Druhou sadu rozhodl Jihostroj už v úvodu díky bodům z podání a po další změně stran se dokázal vyrovnat se zraněním blokaře Toduy.

„Jsme telata, první koncovka měla být jasně naše. Minulý týden jsem viděl Jihostroj v poháru, kdy v prvních dvou setech zahrál nejlepší volejbal, co jsem kdy viděl u českého týmu. Ale také jsem viděl, že dokáže zápas zkazit. Mrzí mě promarněné koncovky,“ řekl kladenský kouč Milan Fortuník.

Jeho Kladno před týdnem neprošlo do finále poháru, stejně jako Jihostroj. Trofej získal Liberec a Dukla bez problémů zvládla zápas v hale poslední Odolena Vody. „Jsem rád za tři body a především za to, že jsem mohl poslat do hry ty hráče, které v průběhu sezony tolik nezatěžuji,“ uvedl kouč liberecké Dukly Michal Nekola.

Karlovarsko předstihlo Kladno díky výhře 3:0 ve Zlíně. První čtyři týmy v tabulce dělí jen tři body, základní část skončí za týden v sobotu.

Uniqa extraliga volejbalistů Výsledky zápasů 21. kola České Budějovice - Kladno 3:0 (23, 21, 26)

Nejvíce bodů: Michálek a Šotola po 10, Todua 9 - Šulista 13, Hýský a Gromadowski po 10. Odolena Voda - Liberec 0:3 (-20, -13, -23)

Nejvíce bodů: Hladík 13, Licek 6, Mikula, Russell a Carabali po 5 - Indra 11, Galabov 10, Štokr 9. Zlín - Karlovarsko 0:3 (-22, -22, -22)

Nejvíce bodů: Vašíček 11, Čech a Navláčil po 10 - Rejlek 19, Zmrhal 13, Hudeček a Prešinský po 8. Ostrava - Brno 1:3 (-24, 23, -11, -26)

Nejvíce bodů: Janků 16, Šmídl 8, David 7 - Okošanovič 19, Boula 10, Klapal 9. Ústí nad Labem - ČZU Praha 2:3 (-18, -25, 21, 20, -14)

Nejvíce bodů: Kramar 27, V. Bartůněk 15, Tibitanzl 13 - Kuboš 19, Šulc 16, Kuliha 12. Benátky nad Jizerou - Příbram 0:3 (-22, -23, -18)

Nejvíce bodů: F. Nesvačil 10, Hudák 7, Rybníček a M. Nesvačil 6 - Rychecký 15, Passier a Böhm po 10.