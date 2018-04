Karlovarští volejbalisté vyhráli v Budějovicích, Liberec zdolal Kladno

Jihočeským obhájcům mistrovského titulu se úvodní dva sety proti Karlovarsku vůbec nepovedly, nejlepší celek základní části v nich uhrál jen 17 a 16 bodů. V třetí sadě dlouho držel budějovické naděje mladý univerzál Šotola, ale v koncovce si hosté díky Rejlkovu esu vypracovali dvoubodový náskok a druhý mečbol proměnil zkušený smečař Hudeček.

Karlovarsko přitom mělo za sebou nejvyrovnanější čtvrtfinálovou sérii, Západočeši vyřadili Brno až po pěti zápasech. „Je to teprve první krok. V Českých Budějovicích jsem vyrůstal, pokud bychom přes Jihostroj postoupili do finále, mělo by to pro mě obrovskou cenu,“ řekl spolupracovnici ČTK Ondřej Hudeček. „Náš výkon byl slabý, musíme se hodně zlepšit,“ uznal domácí nahrávač Filip Kupilík.

Také loni Karlovarsko nad Českými Budějovicemi první semifinálový zápas vyhrálo ve třech setech, tehdy k němu ale Západočeši nastoupili doma. Nakonec se ale z postupu po výsledku 4:2 na utkání radoval Jihostroj.

Kladno dokázalo v Liberci vyhrát třetí set a v koncovce čtvrtého dějství sahalo po vyrovnání. Zápas ale ukončil kladenský útok do autu, který znamenal výhru Dukly 29:27, i když se hosté vehementně domáhali odpískání tečovaného míče.