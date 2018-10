V závěru jsme nebyli chytří, mrzelo kouče ostravských volejbalistů

„Hráli jsme dobře do stavu 11:11 v tie breaku, ale tam jsme nebyli chytří...,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Nemyslím, že by nás Liberec v koncovce přehrál, a o to víc prohra mrzí.“

Ostravští v závěru pátého setu zkazili čtyři servisy za sebou. To však Václavíka tolik nemrzelo. „Spíše jsme špatně dohrávali situace,“ podotkl. „Většinu utkání ale kluci odehráli dobře, bojovali, což je skvělé. Ale o to větší je škoda, že nevydrželi závěrečných pět minut.“

Mohly hrát roli i menší zkušenosti omlazeného ostravského celku, proti nimž stál tým plný někdejších reprezentantů, s Janem Štokrem, Alešem Správkou, Jakubem Veselým a Alešem Holubcem?

„Může to tím být, ale výhodou našeho mladého celku je, že je zase dravější. Hlavně doufám, že se z ­toho hodně poučíme,“ odpověděl Jan Václavík.

Ostravští svým výkonem Liberecké podle trenéra Michala Nekoly nepřekvapili. „Viděli jsme jejich zápas v Brně (3:1), kde hráli stejně, byli tam agresivní na servisu. Spíše šlo o naši hru. Předpokládali jsme, že jejich hra bude servis a obrana, což se potvrdilo a díky tomu získali první a třetí set.“

Nekola připustil, že je domácí v určitých fázích hry dostávali pod tlak. „Jsem ale rád, že jsme to ustáli a těžký zápas otočili. Oba týmy hrály až do posledního míče. Nikde nás nečeká lehké utkání.“

Liberecký smečař Aleš Správka podotkl, že Ostravští je tlačili servisem a od začátku hráli výborně středem. „Tam měli velkou úspěšnost, ale i jejich smečaři na krajích měli dobré balony.“

Správkovi ve hře Liberce chybí zatím větší komunikace na kurtu s novými hráči. „Tam jsme měli trochu problémy, ale pomohlo nám střídání,“ řekl Správka.

Z nových libereckých volejbalistů se představili nahrávač Mateusz Biernat, který shodou okolností přišel z Ostravy, a smečaři Petr Šulista a Bartosz Pietruczuk.

„Všichni kluci zapadli výborně, parta funguje, ale chvíli bude trvat, než si to sedne. Volejbal umějí, ale jde o to, aby situace řešili s chladnou hlavou, aby, jak říkal Ála, lépe komunikovali,“ uvedl Michal Nekola.

„Druhého z Poláků musíme více rozmluvit, Bartosz je tichý. To Bierny je v pohodě, je to mozek týmu a je vidět, že chce vyhrávat,“ dodal Aleš Správka.