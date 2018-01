Liberečtí volejbalisté v dohrávce jasně přehráli Brno

Oba týmy v minulém týdnu nastoupily proti italským favoritům v evropském poháru a návrat do domácí soutěže vyšel výrazně lépe Dukle. I díky devíti bodovým blokům a spolehlivé hře univerzála Jana Štokra na síti (17 bodů) udržela Brňany dvakrát v setech pod šestnáctibodovou hranicí. Druhá sada skončila nejtěsnějším rozdílem.

„Liberec byl ve všem lepší. Prohráli jsme si koncovku druhého setu, kdy jsme byli nedůrazní na útoku a Liberec těžké bodovky uhrál,“ hodnotil kouč Brna Ondřej Marek pro Českou televizi.

Domácí nahrávač Jakub Janouch, zvolený hvězdou zápasu, si lebedil, jak jeho celek dnes šlapal. Dal tak zapomenout na nedávný extraligový debakl v Příbrami. „Byl to výborný kolektivní výkon, každý na hřišti dělal to, co má. Včetně těch, co nastoupili z lavičky,“ řekl.

Extraliga volejbalistů - 16. kolo dohrávka Liberec - Brno 3:0 (14, 23, 15)

Nejvíce bodů: Štokr 17, Galabov 12, Veselý 8 - Hrazdira 10, Římal 7, Stanislav 5. Zpravodajství z víkendových zápasů