Hanácká válka pod sítí začíná. Olomouc zkusí utnout dominanci Prostějova

Favorit je jasný, domácí tým vyhrál titul devětkrát v řadě. Loni však při své cestě na vrchol klopýtal a nechybělo málo, aby ho vysokoškolačky svrhly. Ve finále vedly 2:1 na zápasy, čtvrtý duel před dvěma tisícovkami diváků hrály doma, přesto ho nezvládly. Páté finále se pak v Prostějově natáhlo na pět setů, nakonec ho však znovu urvala dynastie Rostislava Čady.

Jak se hraje finále 1. zápas, 21. dubna, 17.00

VK Prostějov - VK UP Olomouc 2. zápas, 25. dubna, 17.00

VK UP Olomouc - VK Prostějov 3. zápas, 28. dubna, 17.00

VK Prostějov - VK UP Olomouc Případný 4. zápas, 2. května, 17.00

VK UP Olomouc - VK Prostějov

„Už před sezonou jsme dali dohromady kvalitní tým s jasným cílem podesáté v klubové historii vyhrát obě národní soutěže. Český pohár nám před časem vyšel a teď je na řadě extraliga, z níž samozřejmě chceme získat jubilejní mistrovský titul v řadě za sebou. A to moc,“ uvedl pro klubový web prostějovský kouč Rostislav Čada.

Ten už na startu sezony ohlásil, že bude definitivně poslední v jeho trenérské kariéře, o to víc se touží loučit vítězně. V semifinále hladce ve třech zápasech vyřadil KP Brno a po vydatném odpočinku vyhlíží soka ze sousedního města.

To vysokoškolačky se s Ostravou pořádně nadřely, udolaly ji až ve středu v pátém zápase. „Protivník měl daleko více času na přípravu i odpočinek, to je samozřejmě jeho plus. My bychom zase mohli být víc v zápasovém rytmu a po poslední výhře nad Ostravou třeba i v určitém laufu,“ uvažuje olomoucký trenér Jiří Teplý.

Po sobotním zápase bude finálová série pokračovat ve středu v Olomouci, oba kluby pro své fanoušky vypravují autobusové zájezdy na venkovní zápasy pouze za cenu vstupného.