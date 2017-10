Začíná extraliga volejbalistek. Získá Prostějov desátý titul za sebou?

Suverénní vládkyně nejvyšší domácí soutěže v letní přestávce obměnily tým. Po uzavření nového kontraktu jej opět povede zkušený kouč Miroslav Čada, jenž s Hanačkami získal všech devět dosavadních titulů.

Do týmu se před sezonou vrátily po působení v Polsku německá nahrávačka Kathleen Weissová, univerzálka Helena Horká a smečařka Andrea Kossányiová, které by měly patřit společně se smečařkou Laurou Emontsovou z Německa, liberem Julií Kovářovou a blokařkami Ninou Herelovou a Veronikou Trnkovou k pilířům týmu.

V prvním kole se v sobotu utkají dvojice Šternberk - Prostějov, Olymp - Olomouc, Liberec - KP Brno a Přerov - Ostrava. Utkání Fénix Brno - Frýdek-Místek je na programu 19. října.

„Máme za sebou kvalitní přípravu, teď bude důležitý start do extraligy. Nikoho si nemůžeme dovolit podcenit, soutěž se vyrovnala. Přesvědčili jsme se o tom v minulém ročníku, kdy jsme tvrdě bojovali do posledního míče o titul s Olomoucí,“ řekl Čada.

Olomoucké volejbalistky dosáhly v posledních dvou ročnících vždy na finále. V minulé sezoně ukončily výhrou v Českém poháru prostějovskou nadvládu v této soutěži. Do sezony vstupují s nezměněným kádrem.

„Chceme opět útočit na špičku tabulky. Čeká nás náročný program, hrajeme čtyři soutěže, pro které potřebujeme silný a kvalitní kádr. Ten stávající jsme chtěli ještě doplnit o jednu hráčku, zatím se nám to nepodařilo,“ uvedl trenér Jiří Teplý.

Naopak tým zcela přebudovaly po zisku třetího místa volejbalistky KP Brno. Do celku slovenského trenéra Marka Rojka zamířilo osm posil, z toho polovinu tvoří cizinky. „Ke změnám v kádru jsme sáhli kvůli změně stylu. Měli jsme v našich výkonech hodně chyb, hra byla nestabilní,“ konstatoval Rojko.

Do Brna zamířily ze Slovenska nahrávačka Ivana Zburová a univerzálka Nikola Pištěláková, brazilská smečařka Flavia De Assisová a slovinská smečařka Mojča Peneová. Doplnily je blokařky Kristýna Boulová, Klára Vyklická a Lenka Podrázská a libero Nikola Vaňková.

Mezi medailové uchazeče patří také Ostrava. V létě její kádr opustilo sedm hráček, čtyři z nich patřily do základní sestavy. „Snažili jsme se je udržet. Ale dostudovaly a rozhodly se jít do zahraničí,“ litoval trenér Zdeněk Pommer. Hodně si ale slibuje od návratu smečařky Heleny Kojdové a Litevky Vilte Makauskaiteové. Do čtyřky nejlepších se chce vrátit také Olymp Praha, nováčkem soutěže je Dukla Liberec.