Týmy Prostějova a Sparty jsou znovu ve finále tenisové extraligy

Finále má stejné obsazení jako loni. Před rokem vyhrál Prostějov doma 6:2 na zápasy. Středeční finále začne v 10:00 v Říčanech a může se stát, že v rolích jedniček na sebe narazí Karolína Plíšková s Kvitovou.

Spartu v duelu proti Liberci poslala do vedení dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová. Petře Krejsové (252. v žebříčku WTA) povolila jen tři hry.

„Na začátek je to docela dobrý. Zápasy v plné přípravě nejsou lehké, ale na druhou stranu je to zpestření tréninku a jsem docela spokojená,“ řekl Kvitová.

Devětadvacátá hráčka světa v předešlých letech hrála za Prostějov, letos poprvé nastupuje za tým z pražské Stromovky. „Je to docela zvláštní. Vždycky jsem byla v prostějovském týmu, ale už jsem tady (v Praze) víc než v Prostějově, tam už vůbec nejsem, tak mi to přijde docela fajn,“ řekla.

Po Kvitové přidali další body Sparty Marek Jaloviec, Kateřina Siniaková a Petr Michnev a čekalo se na zápas Berdycha. Bývalý čtvrtý hráč světa po sobotní prohře s Janem Šátralem z ČLTK měl plné ruce práce i s Ricardasem Berankisem. Litevce v dresu Liberce porazil 7:5 a 9:7, v tie-breaku druhé sady odvrátil dva setboly a při svém třetím mečbolu napálil smeč.

„První utkání jsem hrál po náročném týdnu v Monte Carlu. Přiletěl jsem večer a hned jsem hrál v hale. Teď už jsem si na prostředí zvykl a hned to bylo lepší. Byl to lepší, kvalitnější soupeř a výsledek jinde. I samotná hra byla na vyšší úrovni, a to je součást procesu,“ řekl Berdych. „Bylo to hodně těžké utkání. Soupeř mě dokázal zatlačit a přesto jsem byl schopen se s tím vypořádat,“ uvedl.

Proti Prostějovu ale letošní semifinalista Wimbledonu Spartě nepomůže. „Finále bude beze mne, budu pokračovat na svých věcech,“ řekl Berdych.

V Prostějově získala pro domácí bod i čtvrtá hráčka světa Plíšková, která zdolala světovou šestnáctku Anastasii Sevastovou dvakrát 7:5. „Začátek byl pomalejší, ale jinak to byla docela dobrá úroveň,“ řekla Plíšková pro tenisovysvet.cz. „Koukám, aby moje hra měla úroveň, hraju na sebe a chci vyhrát. Bod pro tým je bonus.“

Další body přidali Slováci Norbert Gombos a Jozef Kovalík, Václav Šafránek a Jiří Veselý. Prohrála jen Lucie Šafářová s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.