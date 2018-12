Plzeň překonala střeleckou mizérii, hektický finiš rozhodl Chmelík

„Lehkovážně promarnit vedení o pět gólů během dvanácti minut, to si tak zkušené mužstvo nemůže dovolit. Přestali jsme se držet osvědčeného systému, každý si zkusil nějakou ránu, neproměňovali jsme šance a soupeř začal trestat. Zaplaťpánbůh jsme to na konci nějak zvládli,“ ulevil si kouč Michal Tonar.

Už v prvním poločase Talent odskočil soupeři na 17:12. Kopřivnice sice snížila, ale po přestávce si domácí vzali náskok zpět a ve 42. minutě vedli 22:17.

Jenže pak přišla střelecká mizérie. Plzeň dvanáct minut nevstřelila gól, Šafránek s gólmanem Šmídem minuli i prázdnou branku, když soupeř zkoušel hru v sedmi hráčích v útoku. A v 51. minutě hosté otočili na 22:24!

Vstup do zápasu se nám nepovedl. Kluci pak ukázali, že nic nevzdají, ale kdyby tak jako ve druhé půli makali i v té první, bylo to jednodušší. Je to škoda, dnes se v Plzni dalo vyhrát,“ litoval kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Jeho tým byl bodům hodně blízko, ještě tři minuty před koncem Moravané vedli 26:25. Jenže minutu před koncem fauloval Hardt v jasné šanci Stehlíka, dostal červenou kartu a sám postižený ze sedmičky jedenáctou trefou v zápase vyrovnal na 27:27.

Čadra pak v oslabení minul plzeňskou branku a Chmelík na druhé straně rozhodl. Poslední pokus Kopřivnických totiž v samém závěru skončil jen slabou ranou do plzeňského gólmana.

„Potvrdilo se, že když je tenhle tým pod tlakem, dokáže ukázat sílu a dostane ze sebe víc. Ale takový výpadek by se nám mohl příště vymstít,“ řekl Tonar.