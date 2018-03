Oslabení házenkáři Plzně sahali na hřišti lídra na bod. Ale nedosáhli

V sobotním 19. kole podlehli v Zubří 23:24. Po statečném boji, do kterého kromě tria zraněných spojek Stehlíka a bratrů Tonarů nastoupili i bez nemocných Štochla, Šindeláře a Cvikla. „Nedělám to často, ale v Zubří jsem kluky i přes porážku pochválil. Skoro celý zápas drželi s lídrem tabulky krok. Remíza by byla spravedlivější, ale na to se ve sportu nehraje,“ prohlásil plzeňský trenér Michal Tonar starší.

Z porážky nevinil ani Poloze, který měl na ruce vyrovnání pár vteřin před koncem. „Rozhodně to na Davida nebudu svalovat, udělali jsme jiné chyby. Ale celkově jsme odehráli velmi dobrý zápas. Se vším se kluci popasovali, hráči z lavičky postupně získávají sebevědomí.“

Duel v Zubří sledovalo téměř dvanáct stovek diváků, fanoušci byli natěšení na premiéru v nově zrekonstruované hale. Jenže místo pohodové jízdy sledovali vyrovnanou bitvu. Oba týmy se střídaly v těsném vedení. Zpočátku měli navrch domácí, ale na konci druhé desetiminutovky se podařilo Plzeňanům otočit skóre z 8:6 na 8:9. V závěru první půle Talent odskočil dokonce až na 11:14, ale Zubří ještě do pauzy dvěma góly manko snížilo.

„Škoda, tam jsme mohli udržet větší náskok. Možná by to s psychikou mladého mančaftu Zubří otřáslo víc. Bohužel jsme tam udělali pár chyb,“ litoval Tonar.

Brzy po změně stran navíc domácí vývoj skóre dokonce otočili, ve 41. minutě už vedli 19:18. Jenže zraněními decimovaní hosté se nevzdali, dál dřeli a dvanáct minut před koncem Ivancev vyrovnal na 21:21. „Bohužel, pak jsme v rychlém sledu inkasovali dva dvouminutové tresty, to nám sebralo hodně sil,“ mínil trenér Talentu.

I když gólman Herajt chytil Válkovi sedmičku, vzalo si Zubří náskok zpět. Ale jasno ještě nebylo ani za stavu 24:22. Chmelík snížil a když poté domácí chybovali v útoku, mohl Talent srovnat. O Polozově střele do tyče však už byla řeč...

Plzeň zůstává v našlapané tabulce pátá, na čtvrté Lovosice a třetí Duklu ztrácí dva body. Příští neděli Talent hostí v městské hale na Slovanech od 10.30 hodin poslední Strakonice. A kouč doufá, že už se trošku vyprázdní marodka.