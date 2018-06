Házenkářské reprezentanty chci vychovávat i v Zubří, říká trenér Poloz

„Jasně, že se těším. Je to určitá výzva. Byl bych rád, aby sem Honza Filip a Dan Kubeš jezdili častěji a aspoň jednoho reprezentanta tady za rok vždycky našli,“ přeje si 53letý zkušený kouč, který v úterý absolvuje s novým týmem první tréninkovou jednotku.

V Zubří jste osobně sledoval celé play off. Jak na vás tým působil?

Odvedl se tady kus dobré práce. Zubří odehrálo lépe než slušnou sezonu. Vyhrálo základní část a získalo bronzové medaile. Na závěr přišla spousta zranění, tým doplnili dorostenci, kteří pomohli zaskočit. Jenže budu přebírat úplně jiný tým. V tom je celý problém.

Odchází oba nejlepší střelci play off Douda s Klímou. Povídá se o dalších. Tušil jste, že může nastat až takový exodus hráčů?

Dozvídal jsem se to postupně. Vůbec se tím netrápím. Dokážu trénovat průměrný mančaft. V roce 2009 jsme s házenkářkami Zlína skončili jedenáctí a za rok jsme byli třetí. Hráči odchází, takový je koloběh. Zubří kvůli tomu nezanikne. Ale něco tady nefunguje. To víme. Musíme to najít, pojmenovat a udělat závěry ve prospěch celého klubu. Ale zamezit úplně odchodům nejde.

Přesto. Štve vás, že ztrácíte tahouny?

Je to jejich rozhodnutí. Takový je házenkářský život. Ti kluci mají určité důvody, proč odchází. Musí se to respektovat. To je jak můj syn David, který přestoupil z Plzně do Švýcarska. Česko není konečná stanice pro hráče, kteří to myslí se sportem vážně a mají ambice. Proto mění kluby, aby se dostali do zahraničí, hráli evropské poháry. Pro spoustu z nich je sen reprezentace. Pak je druhá parta lidí, kteří jdou za penězi a chtějí trénovat méně. Ti jsou tady také.

Narážíte na hráče, které přetahují Hranice?

Nenarážím na nic. Nebudu jmenovat. Mrzí mě jejich myšlení. Je mi v uvozovkách jedno, jestli vyhraje titul Zubří, Plzeň nebo Karviná. Moje trenérská filozofie je vychovávat reprezentanty. Když jsem přišel k ženám Zlína, žádné reprezentantky tam nebyly, a teď hrají skoro všechny v zahraničí. Chci trénovat kluky, kteří mají ambice být reprezentanty. To mě baví a zajímá. Pokud tady nejsou, ať odejdou.

Zubří reprezentanty vychovávat umí. Na posledním kempu jich bylo sedm.

Přesně tak. Místní středisko produkuje každý rok dva tři talenty. Třeba letos Klímu s Dokoupilem, kteří jsou velkými talenty české házené s obrovským potenciálem. Jestli Klíma zvolil Duklu Praha, tak mu přeju hodně štěstí a věřím, že se prosadí. Pokud Dokoupil zvolil Zubří, tak je to také hezké. Vždycky se snažím hráčům vytvořit ty nejlepší podmínky.

Máte přehled o nastupující generaci hráčů?

Neustále se produkují. Vím, že Lefan nám utíká do zahraničí. Jde to zkusit do Německa. Za mládež je zodpovědný Jura Mika, který se ji snaží neustále doplňovat. Starší dorostenci vyhráli letos svoji soutěž, ale o to nejde. Důležité je, aby se posouvali do A-týmu. Pak se o ně musíme postarat, aby tady zůstávali.

Zubří získalo dvakrát po sobě extraligový bronz. Budete mít znovu medailové ambice?

Otázka, na čem se domluvíme na výboru. Pokud nejlepší odejdou a skončí, můžeme příští sezonu nazvat nultým ročníkem. Trochu snížíme z ambicí a vletíme do toho zase za rok. Nebo do toho šlápneme, dovedeme dva tři kvalitní hráče a budeme se snažit udržet hru na úrovni. Ale nemám problém jít o level níže a hrát pátý, šestý, sedmý flek a vychovávat reprezentanty. Medaile z české extraligy je krásná, ale to není konec světa.

Zuberští fanoušci jsou ale pověstní svojí náročností. Jste na to připravený?

Mám toho za sebou hodně. Jsem skoro třicet roků trenérem a tlaky jsou všude. Každý chce vyhrávat. Zubří si zvyklo hrát špičku, ale ne vždy se podaří tým poskládat tak, aby hrál nahoře. Možná budou muset zuberští fanoušci ubrat z ambicí. To ukáže čas. Ale můžu slíbit, že do každého zápasu půjdeme s tím, že ho budeme chtít vyhrát. A uděláme všechno, aby se fanoušci za rok radovali znovu, i když se to nemusí podařit.

Na severu Evropy máte kontakty. Střetnete se v přípravě s kluby ze Skandinávie?

Řešilo se to, ale všechno bylo narychlo. Když oslovíte norský tým v dubnu, jako jsem je oslovil já, tak už je pozdě. Přípravu mají hotovou. Se dvěma norskými týmy jsem už v Česku byl. Věřím, že příští rok na turnaj do Zubří nějaký tým Vikingů dostaneme.