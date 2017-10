Poprvé neměl na rohlíky, teď je volejbalista Kramar zpátky v Ústí

„Když jsem tady hrál před šesti lety, narodila se nám dcerka, ale porod jsem nestihl; manželka rodina v Ostravě. Teď jsem znovu v Ústí a máme další holku, tentokrát jsem u porodu byl,“ pousmála se letní posila z Dukly Liberec.

Kramarova první zkušenost s Ústím přišla v době, kdy klub balancoval na hraně krachu. „Na chleba jsem měl, na rohlíky ne. Vzpomínám ale v dobrém. A to díky panu Přikrylovi. Číra je manažer klubu, on byl a vždycky bude férový chlap,“ jmenoval univerzál Kramar duši ústeckého volejbalu. „Ačkoli předtím peníze nechodily, jak měly, pokaždé mi pomohl a doplatil mi všechno, jak měl. I proto jsem se vrátil, věděl jsem, do čeho jdu.“

Našel klub, který už je zdravý a připravený na úspěšnější časy. „Zatím všechno šlape, jak má. Když něco potřebujeme, řekneme Čírovi nebo trenérovi a oni se postarají. Přibyla rehabilitace, kterou jsme tady tehdy neměli. Ve středu po tréninku jdeme do sauny a na rehábko, což je super, jednou týdně takhle vypnout,“ lebedí si.

Proměnil se i kádr. A razantně. Loňský propadák, jedna výhra v základní části a poslední místo, je mementem. „Nevím moc, co se tady dělo. Dva body za celou sezonu byly katastrofální a jsem rád, že jsem u toho nebyl. Kdyby tady zůstal stejný tým, určitě jsem do Ústí nešel,“ přiznává hráč s číslem 1 na dresu, jemuž v Liberci vypršela smlouva a vybral si Ústí.

A zlákal ho i nahrávač Luboš Bartůněk. „Byl jsem s ním v kontaktu a psali jsme si prakticky dennodenně. Chtěl jsem s ním znovu hrát, takže jsme se dohodli, že tady budeme,“ prozradil. „S Lubošem jsem dva roky působil na Odolce. On je super nahrávač a já tu s ním chtěl být. Je hlavou týmu a záleží hlavně na něm, jak bude míče rozhazovat. Když máte špatné nahrávky, nic moc s tím už neuděláte. Ty Lubošovy mi vyhovují ve všem.“

Teď to ještě přetavit v body. Na startu extraligy Ústí ztroskotalo 0:3 v Kladně i doma proti Karlovarsku. „Musíme hlavně zlepšit servis,“ velí 196 centimetrů vysoký volejbalista.

„Ale oba soupeři byľi silní, vicemistr a čtvrtý z loňska. Nesmíme sklopit hlavu. Máme těžký úvod, pro nás ale budou důležitější zápasy s Prahou, Benátkami, Brnem a podobně. Můj cíl je dostat se do play-off, ale radši budeme zatím opatrní. Uvidíme.“

Kramar věří nově poskládanému týmu, z loňského kádru zbylo jen torzo. „Přišla spousta nových hráčů a mezi nimi dva zahraniční smečaři, kteří vypadají dobře jak na přihrávce, tak na útoku. A zapadli do kolektivu, což je taky podstatné. Sešli jsme se v dobré sestavě,“ míní 33letý navrátilec.

„Angažmá v Ústí mi vyřizoval můj manažer Lébl, ale když jsem věděl, že tady bude osa v čele s Bartůňkem a třeba i s Kořínkem, který tu bude asi až do smrti, chtěl jsem do toho jít.“