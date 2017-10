Slabší budeme porážet, věří šéf volejbalistů Ústí na Labem

„Měli jsme dva těžké soupeře, kandidáty na titul. A ti nás posadili na zem. Realita je taková, že náš mančaft zatím nedosahuje takových kvalit, abychom mohli s Kladnem či Karlovarskem soupeřit. Ale odehráli jsme s nimi slušné partie a věřím, že v zápasech s ne tak zvučnými soupeři vyhrávat budeme,“ zůstává optimistou Přikryl.

Ústí zatím dokáže hrát vyrovnané pasáže s favority, ale ztrácí sety hlavně v koncovkách. Jenže přesně stejné to bylo zkraje loňské sezony a pak z toho byl týmový rozklad a nekonečná řada porážek.

„Ale tihle hráči jsou kvalitnější, mají něco za sebou, hráli i ve vyšších patrech extraligy, v zahraničí. Ten tým má kvalitu a určitě to potvrdí,“ je přesvědčený šéf.

Slabinu vidí Přikryl na servisu. „Vnímám to tak, že ho nemáme tak účinný. Hodně kazíme a nemáme ho ani tak tvrdý jako soupeři. Také na bloku jsem viděl v zápase s Karlovarskem rozdíl, ale taková je prostě realita.“

Ještě více posilovat prý Ústí zatím nepotřebuje. „Měli jsme ještě vyhlédnutého blokaře z ciziny, ale zaprvé nejsou finance a navíc si myslím, že to ani není nutné. Samozřejmě, ještě můžeme do konce ledna nakoupit hráče, pokud na to bude a najde se vhodný typ, který bude ochotný jít do Ústí za skromnějších podmínek. Ale podle mě to není v kádru. Vidím tu realitu, že jsme hráli se soupeři, kteří jsou jinde,“ nepanikaří generální manažer.

Cílem Ústí pro letošní rok je jednoznačně postup do play-off. „Máme ambice hrát někde kolem osmého místa, ale ani soupeři nezaháleli, také posilovali, takže uvidíme, jestli to na ně bude stačit. Každopádně je to moje přání.“

Už kvůli trpělivým fanouškům, kteří na Ústí nezanevřeli ani po několika strašidelných sezonách. Na domácí premiéru s Karlovarskem jich dorazilo bezmála sedm stovek a byli slyšet. „Fanoušci jsou úžasní, kvůli nim to vlastně ještě pořád dělám. Rád bych jim už dopřál nějaká vítězství, zasloužili by si to. Aby to jejich fandění konečně mělo nějaký smysl,“ přeje si Přikryl.