Poločas rozpaků, pak už plzeňští házenkáři nad Hranicemi vládli

Přitom to po prvním poločase vypadalo na drama. Talent sice vedl rychle 4:1, ale Hranice, které přijely bez opor Kučerky, Indráka či T. Mlotka, skóre dokázaly otočit a ještě v 18. minutě po podstřelu Menšíka byl stav 10:11.

„Mysleli jsme si, že to půjde, aniž bychom se zpotili. To v extralize dávno neplatí, mančafty jsou vyrovnané. My se do každého zápasu musíme pustit s vervou, na sto procent,“ zlobil se plzeňský trenér Michal Tonar.

Až následný oddechový čas a důrazná domluva zabrala. Plzeň si dvěma góly v oslabení vzala vedení zpět a Stehlík využitou sedmičkou stanovil poločasové skóre 17:14. To už domácí nastartovali motory naplno, po přestávce během šesti minut odskočili soupeři až na 22:15 a náskok pak ještě zvýraznili.

„Prvních dvacet minut bylo nadějných, ale pak přišla únava,“ uznal hranický kouč Libor Hrabal.

Ve druhé půli zazářil na straně Talentu levoruký šikula Wildt, který stihl sedm branek během 20 minut. Z křídel měla Plzeň velký tlak, Chmelík, Šafránek a Vinkelhöfer přidali dalších 11 gólů.

„Za druhý poločas zaslouží kluci pochvalu. Díky dobré obraně získali klid, gólman pochytal některé míče a v útoku jsme to dohrávali do jistých šancí. Křídla nemusela lovit balony pod nohama,“ chválil Tonar.