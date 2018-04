Jak na Liberec? Musíme být agresivnější, ví budějovický Kryštof

Už od sobotního večera mohli slavit. A třeba si v neděli přiťuknout pivem v Masných krámech s bronzovými medailemi na krku. Jenže je čeká další trénink před posledním utkáním v této sezoně.

Volejbalisté Jihostroje v sobotu nestačili na domácí Liberec, který vyhrál 3:1 (27:25, 22:25, 25:21, 25:23). Severočeši tak srovnali stav série o bronz na 1:1 na zápasy, a oba celky mají tak k medaili stejně blízko.

Ve druhém vzájemném utkání rozhodla první sada, kterou domácí tým vyhrál v dramatické koncovce 27:25. „Dnes jsme, zaplať pánbůh, zvítězili. Dohráli jsme tři velmi těžké koncovky. Byli jsme trpělivější a odměnou nám byla asi obrana na síti, protože jsme dnes soupeře přehráli hlavně obranou,“ říkal spokojeně po utkání trenér Liberce i reprezentační kouč Michal Nekola.

Konec druhého setu naopak lépe zvládli Českobudějovičtí, kteří ho vyhráli tříbodovým náskokem. To ale bylo v Liberci ze strany stále ještě úřadujícího mistra extraligy vše.

„Odvedli jsme dobrou práci v obraně, ale naopak jsme nedokázali využít naše bodové situace. To musíme do posledního zápasu ještě zpřesnit,“ zmiňuje libero Českých Budějovic Martin Kryštof.

„Jde o hodně vyrovnané týmy, tady už rozhodují jen detaily. Liberec má navíc dobře zvládnuté podání, trochu víc protivnější, a když jim servis vyjde, je to opravdu síla. U nich nás zatlačili servisem, ale vždycky jsme se dokázali do zápasu vrátit po dobré obraně. Jenže zase jsme potom udělali dvě tři chyby, které už nešly v koncovce dotáhnout,“ doplňuje Kryštof.

S ním souhlasí i kouč Jihostroje René Dvořák. „Velice vyrovnané utkání. Bylo to celé o koncovkách. Liberec dnes lépe podával. V určitých fázích zápasu si vždy udělal dostatečně velký bodový náskok svým servisem, který si udržoval. V úterý si to znova rozdáme a já předpokládám, že budeme hrát lepší volejbal, protože budeme v domácím prostředí,“ naznačil Dvořák s tím, že poslední a rozhodující duel se bude hrát v budějovické sportovní hale zítra od 18 hodin.

Pokud Jihostroj zítra vyhraje, tak po dvou letech zase získá bronzové medaile za třetí místo v extralize. Pokud by ale Jihočeši domácí utkání nezvládli, tak to bude poprvé po dvanácti letech, co by Jihostroj nevyhrál ani jednu medaili.

Sobotní prohra mrzela i kapitána Budějovic Radka Macha. „My se vždycky hrozně nadřeme na to, abychom se soupeřem srovnali krok, anebo si uděláme bodový náskok, který během pár vteřin prohospodaříme. Z toho plyne i výsledek dnešního utkání. Bohužel, budeme muset hrát ještě další utkání v úterý,“ podotkl zkušený blokař.

Co tedy bude muset tým okolo Reného Dvořáka do zítřka změnit, aby se na konci radoval z třetího místa?

„Řekl bych, že musíme být víc agresivní, zkusit stejně dobře bránit jako v sobotu. Chce to i víc jít do podání, abychom Liberec odtáhli od sítě. Jakmile mají dobře přihráno, tak souhru přes jejich středové hráče, Štokra a Galabova je velice těžké ubránit,“ ví Martin Kryštof.