Byla to bitva, ale první krok volejbalisté Liberce zvládli

V letošní sezoně porazili volejbalisté liberecké Dukly soupeře z Kladna ve všech třech vzájemných zápasech – dvakrát v lize a jednou v poháru – a na této vítězné vlně zůstali i v úterý.

Do úvodního zápasu semifinále vstoupili nejlépe, jak mohli. V prvních dvou setech měli od začátku bodově navrch a dovedli je bez větších problémů k poměrně jednoznačným výhrám 25:22 a 25:18.

Ve třetí sadě vedli Liberečtí 17:15, ale v ten moment se jejich pohoda jakoby vytratila, Středočeši se naopak vzchopili, dovolili už Dukle uhrát pouze čtyři body a utkání zdramatizovali.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, velmi dobře jsme podávali i bránili a první dva sety jsme měli pod kontrolou. Jenže v konci třetího jsme přestali útočit tak, jak bychom chtěli a Kladno se vrátilo do utkání,“ popsal Michal Nekola, kouč Dukly.

Čtvrté dějství nabídlo největší drama. Domácí si vybudovali nadějný náskok 23:20, ten však rychle ztratili a šlo se do napínavé koncovky. V ní se rovnoměrně střídaly šance na ukončení setu, Kladenští však dva setboly nevyužili a hráči Dukly je za to potrestali třetím proměněným mečbolem.

„Mrzí mě, že jsme ztratili ten tříbodový náskok, ale najednou jsme měli zase hluché místo a Kladno to ubránilo. To je prostě play off a nikdo nám nedá nic zadarmo. Kluci pak ale předvedli, že to první utkání doma ve výborné atmosféře vyhrát chtějí a jsem moc rád, že to zvládli,“ pochvaloval si Michal Nekola.

Druhý duel série o postup do finále, která se hraje na tři vítězství, je na programu tento pátek od 20 hodin v Kladně.