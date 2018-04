Šesté místo házenkáři Jičína neudrželi, teď je čeká silná Karviná

Jeho svěřenci až do závěru základní části bojovali o šesté místo, které by jim tým z Čech přihrálo. Jenže v posledním utkání v Kopřivnici 23:30 prohráli, a tak o jedno místo se propadli.

„Chtěli jsme šesté místo uhrát, ale v Kopřivnici to bylo velmi těžké, zvlášť když nás museli k svému postupu porazit. My jsme navíc šetřili Ondru Šulce, který má problém z lýtkem. Myslím, že i to hrálo určitou roli,“ řekl Mašát.

Ronal si účast v play off zajistil v předposledním utkání základní části, v němž doma porazil Frýdek-Místek. V Kopřivnici už se nemusel strachovat, protože proti Hranicím, které o postup bojovaly také, měl lepší skóre.

S Karvinou se mu však v posledních utkáních nedařilo. Naposledy s ní na domácí palubovce prohrál 24:28.

„Určitě to není právě náš oblíbený soupeř. V posledních duelech jsme na něj nestačili. Navíc se u nich hraje velmi nepříjemně. To ale nic nemění na tom, že se tam pokusíme překvapit. Role outsidera nám může sedět. Kdyby se nám povedlo jednou vyhrát na jejich palubovce, tak by to mohlo být velmi zajímavé. Já věřím, že se nám to může povést,“ soudí jičínský lodivod.

Čtvrtfinálová série s týmem Karviné by měla začít za dva týdny.