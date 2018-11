Házenkáři Hranic se po dobrém startu v extralize zadrhli

Kádr Cementu prožil během léta několik změn a v klubu se rozloučili s dlouholetými oporami Martinem Stržínkem či Zdeňkem Čadrou. Zkraje sezóny přinášelo omlazení sestavy slibné výsledky, před svými fanoušky porazily Hranice postupně Brno 31:24, Lovosice 28:24, Duklu Praha 28:27 a Tatran Litovel 30:24.

Navrch uspěly i v Novém Veselí 26:25. „Jsem nesmírně šťastný za tuhle výhru,“ přiznal po prvním venkovním úspěchu hranický trenér Libor Hrabal. „Nové Veselí obrovsky posílilo příchodem střední spojky Kežiče, už má i zkušený mančaft, vysoké spojky a obávali jsme se, že nás rozstřílí. My jsme ale hráli trpělivě, nevypichovali jsme balony, abychom nepustili Veselí do rychlých protiútoků. Absolutorium kluci zaslouží v útoku, dělali přesně, co jsme si řekli. Jsou to pro nás zasloužené vydřené body,“ rozplýval se kouč.

Hranice rázem měly po sedmém kole 10 bodů a vyhřívaly se na třetím místě. Jenže od té doby jen prohrávají. O domácí neporazitelnost je připravila v tu chvíli sedmá Kopřivnice (23:28) a vzápětí si Cement přivezl desetigólovou porážku z Plzně. „Chyběli nám čtyři hráči ze základu. Prvních dvacet minut bylo nadějných, ale pak přišla únava, kluci na spojkách dělali zbytečné chyby. Byla tam nepřesná střelba a ve druhé půli jsme dostávali jednoduché branky z rychlých protiútoků,“ všiml si Hrabal.

Jeho tým se však nechytl ani v pohárovém utkání s Litovlí. Poslední celek extraligy, který do té doby v sezoně nevyhrál, je v jejich hale porazil 31:27. A navrch prohrál do třetice doma o víkendu s Frýdkem-Místkem 25:33, nic mu nepomohl ani návrat zkušeného Indráka. „Hrozně dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do zápasu. Jakmile jsme začali hrát rychleji, balon šel z ruky a proměňovali jsme šance. Na začátku druhého poločasu jsme chtěli dostat Frýdek trochu více pod tlak, ale to se nám nepodařilo,“ litoval kouč.

V sobotu (18.00) se Hranice představí v Zubří, které je v tabulce jen o bod pod nimi.