Startuje finále extraligy volejbalistů mezi Kladnem a Karlovarskem

„Oba týmy mají enormní touhu pohár zvednout,“ shodli se před finále trenéři Kladna Milan Fortuník a jeho karlovarský protějšek Jiří Novák.

Oba finalisté jsou v závěrečném souboji sezony trochu překvapivě. Kladno sice hrálo o titul i loni, ale po odchodech hráčů muselo budovat nový tým. V základní části skončilo třetí a v semifinále vyřadilo libereckou Duklu. Karlovarsko bylo po dlouhodobé části čtvrté, ale play off zvládá suverénně a jasně vyřadilo i budějovické obhájce trofeje.

„Mám třináct titulů jako hráč, ale trenérský jsem ještě nezažil. I pár hráčů ještě český triumf nemá, o motivaci tak máme postaráno. Cítíme podporu fanoušků, města Kladna i partnerů. Věřím, že po letech vrátíme pohár do Kladna,“ řekl Fortuník.

Volejbalisté Kladna v nejvyšší domácí soutěži triumfovali naposledy v roce 2010 a jakožto pokračovatelé Odoleny Vody vyhráli podeváté v historii. Karlovarsko, které je v extralize čtvrtým rokem, je ve finále poprvé. „Proto je pro nás už samotné finále velkou motivací,“ řekl kouč a bývalý reprezentant Novák.

Strhující podívanou může nabídnout duel univerzálů. Kladno získalo během sezony Davida Konečného, Karlovarsko má od začátku soutěže Filipa Rejlka. Oba strávili úspěšné roky v zahraničí a v play off ukázali kvality a patřili k nejlepším hráčům.

„Pro diváky to bude určitě zajímavé, protože s Honzou Štokrem (Liberec) se letos do Češka vrátily tři výrazné postavy z úspěšných zahraničních angažmá a myslím, že to je určitě dobře,“ řekl Fortuník. „Oba týmy se o ně můžou opřít, ale bude to především souboj kolektivů a ten kompaktnější vyhraje,“ konstatoval Novák.

Na postech nahrávače má Kladno Američana Matthewa Westa a Karlovarsko Gregora Ropreta ze Slovinska. „West zvládl zápasy bez větších výkyvů kvalitně i takticky. Šel hodně nahoru,“ chválil Fortuník svého muže na nahrávce, ale ocenil i Ropreta. „Taky se zlepšil a bude určitě ozdobou finále,“ řekl Fortuník.

Oba vzájemné zápasy v základní části vyhrálo Kladno, které se opírá o výborný servis. „Proti Liberci se díky němu dostali z úzkých, na ten si musíme dát pozor,“ řekl Novák. „Servis je základ všech týmů a nerad bych, kdyby se naše hra odvíjela jenom od toho. Tlačíme na kluky, aby dodržovali kázeň a taktiku hry a další věci,“ řekl Fortuník.

Karlovarsko sází na kolektivní pojetí, na obranu na síti i v poli. „Na disciplínu, a když se povede něco navíc, tlak na servisu, tak to bude ideální,“ řekl Novák.