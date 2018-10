Karviná zdolala v extralize dosud neporaženou Plzeň a šla do čela

Vicemistrovská Plzeň před přestávkou vyrovnala na 11:11 a v úvodu druhé půle šla do vedení až o tři branky. Domácí, které táhl kapitán Jan Užek, ale dokázali srovnat, čtyřmi góly v řadě pak odskočili a v závěrečných minutách už výhru uhájili.

„Nástup do zápasu nám vyšel skvěle, až překvapivě skvěle. Nevím jestli nám potom došly síly v tom druhém, jestli se projevily ty dva zápasy v sobotu a v neděli, ale nakonec je to vítězství, takže všechno dobré. Ale bylo to ubojované vítězství,“ řekl v České televizi karvinský trenér Marek Michalisko s odkazem na víkendový postup do třetího kola Poháru EHF.

Extraliga házenkářů 6. kolo Karviná - Plzeň 24:22 (11:11).

Nejvíce branek: Užek 7/1, Nedoma a Zbránek po 4, Monczka 4/1 - Douda 6/1, Stehlík 5/1, Tonar 5/2.