Extraliga volejbalistů začíná, Liberec i se Štokrem by rád zpět na vrchol

V minulém ročníku se z triumfu radoval českobudějovický Jihostroj, který ale po sezoně opustilo šest hráčů včetně nahrávače Filipa Habra (odešel do Jaroslavle), Jana Kulihy (ČZU Praha) či Vladimíra Sobotky (Kladno). Největší posilou je univerzál Filip Křesťan. Vítěz sedmi z uplynulých 11 ročníků má opět vysoké cíle - extraligové finále a postup do skupiny Ligy mistrů.

Dukla, vedená reprezentačním koučem Michalem Nekolou, získala vedle Štokra i dalšího navrátilce ze zahraničí Aleše Holubce. „Máme jeden z nejsilnějších týmů v historii Dukly,“ řekl ředitel klubu Pavel Šimoníček. „Ve všech třech soutěžích, lize, Poháru CEV i domácím poháru, chceme uspět a v extralize se vrátit na nejvyšší příčku,“ řekl Nekola.

Štokr se v nejvyšší domácí soutěži představí po 13 letech strávených v zahraničí, převážně v Itálii. „Očekávají se od nás je nejvyšší cíle, ale šel bych krok po kroku. A tlak? Ten na mě byl vždycky, to snad zvládnu,“ usmál se Štokr.

Také kapitán Dukly smečař Aleš Správka vyhlásil, že tým míří zpátky na trůn a chce vyhrát i pohár. „Máme ještě spoustu věcí, na kterých musíme pracovat. Ale je to důležité naladit na play off,“ řekl Správka a ke Štokrovi doplnil: „To je, jako kdyby k nám přišel (fotbalový brankář) Petr Čech. Je to divácky mega atraktivní.“

K favoritům společně s Budějovicemi a Libercem může patři znovu i letošní finalista Kladno, které získalo amerického nahrávače Matta Westa a Sobotku. Karlovarsko má v sestavě jiného českého světoběžníka univerzála Filipa Rejlka. Ten hrál v zahraničí 12 let a mimo jiné strávil tři sezony v Brazílii. „Máme široký kádr a myslím si, že to bude obrovská výhoda do celé sezony, hlavně do play off. Očekávání jsou veliká, rád bych si po dlouhé době zahrál finále s vítězným koncem,“ řekl Rejlek.

Dvanáct celků se v základní části utká dvakrát každý s každým. Následuje předkolo pro týmy na 7. až 10. místě na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále a finále se budou hrát na tři vítězné duely.