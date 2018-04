Je to teprve první krok, říká Hudeček o výhře v Českých Budějovicích

Volejbal

Další 3 fotografie v galerii Kapitán Ondřej Hudeček (vlevo) se spoluhráči při vítězném semifinále v Českých Budějovicích. | foto: ČTK

dnes 8:54

Senzační výhrou ve třech setech na palubovce úřadujícího mistra v Českých Budějovicích vkročili do semifinále play off volejbalisté extraligového Karlovarska. „V Českých Budějovicích jsem vyrůstal, pokud bychom přes Jihostroj postoupili do finále, mělo by to pro mě obrovskou cenu,“ nechal se slyšet po utkání karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

V prvním utkání série proměnil mečbol a dovedl svůj tým k výhře 3:0 (17, 16, 23), do odvety však zůstává i přes jednoznačný výsledek opatrný. „Je to teprve první krok,“ říká. Také loni Karlovarsko nad Českými Budějovicemi první semifinálový zápas vyhrálo ve třech setech, jen k němu tehdy Západočeši nastoupili doma. Nakonec se ale z postupu po výsledku 4:2 na utkání radoval Jihostroj. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Musíme další tři dny žít životem, kterým jsme žili teď poslední den, a připravit se na mentálně těžký zápas. Nechci vidět teď tři dny jediný úsměv,“ oznámil také hned po utkání Jiří Novák, ještě než zamířil za svými svěřenci. „Hodnocení po vítězství je vždy příjemné, ale teď půjdeme do šatny a důrazně si vysvětlíme, že je to jen první krok,“ zopakoval slova kapitána Hudečka. Druhý duel letošního semifinále hostí v pátek karlovarská Hala míčových sportů u KV Areny od 17.00 hodin. „Náš výkon byl slabý, musíme se hodně zlepšit,“ uznal po porážce Filip Kupilík, nahrávač Českých Budějovic. Karlovarsku proti jihočeským obhájcům mistrovského titulu vyšly úvodní dva sety přímo skvěle, nejlepší celek základní části pustili jen k 17 a 16 bodům. „Soupeř nás přehrál úplně ve všem. Výborně podávali a přihrávali a o útoku ani nehovořím,“ uznal také Filip Palgut, nahrávač Jihostroje. Ve třetí sadě dlouho držel naděje Českých Budějovic mladý univerzál Šotola, ale v koncovce si hosté díky Rejlkovu esu vypracovali dvoubodový náskok a druhý mečbol proměnil zkušený smečař Hudeček. „Karlovarsko odehrálo vynikající zápas. Hráli výborně v poli a my jsme jim to naší nedůrazností povolili. Měli výbornou obranu, která rozhodla. Výborně bránili v poli, kde chytili spoustu míčů a potom si je uhráli a dostali se tím do obrovské euforie,“ zmínil hlavní rozdíly ve hře obou týmů v úvodním utkání semifinálové série René Dvořák, trenér Jihostroje. Karlovarsko mělo za sebou nejvyrovnanější čtvrtfinálovou sérii, Západočeši vyřadili Brno až po pěti zápasech. A právě vyrovnanost téhle série je teď podle univerzála Filipa Rejlka v semifinále pro jeho tým výhodou. „Ta rozehranost herní je oproti té tréninkové opravdu jiná - v náš prospěch,“ zmínil na webu volejbalové federace. „Ta dlouhá přestávka mezi zápasy nám moc nepomohla. Je vidět, že nejsme rozehraní,“ potvrzuje Rejlkova slova nepřímo i českobudějovický kouč Dvořák. To byl podle něj také důvod, proč jeho tým působil oproti Karlovarsku tak nedůrazně. „S příchodem Kupilíka a Toduy se to mírně zvedlo, ale i tak Karlovarsko vyhrálo s přehledem, výborně hrálo ve všech činnostech,“ říká Dvořák. Ve druhém semifinále se ujal vedení v sérii Liberec, který, na rozdíl od Českých Budějovic s Karlovarskem, dokázal využít domácí prostředí a zdolat Kladno 3:1.