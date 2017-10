Kopřivnickým házenkářům se v extralize se daří, ale hledají pivota

Zato Frýdek-Místek prohrál vysoko v Plzni 20:31 a Karvinští zachraňovali domácí remízu s Lovosicemi 26:26 trefou Michala Brůny v poslední minutě. Přitom do 60. minuty pořád vedli.

„Přestože to byl těžký zápas, tak jsme si ho zkazili sami,“ prohlásil karvinský trenér Marek Michalisko. Podle něj chybovali při střelbě. „O výhru nás připravila nedisciplinovanost některých hráčů, kteří si ve vypjatých momentech dělali, co chtěli.“

Karvinští doma ztratili třetí bod, předtím prohráli s Novým Veselím. „Ale z této remízy jsem zklamaný více, protože jsme měli jasně vyhrát,“ dodal Michalisko. „S Novým Veselím nám ale nešlo vůbec nic. Možná jsme takovou facku potřebovali, protože někteří hráči si mysleli, že po dobré přípravě to půjde samo.“

Kopřivničtí by i přes parádní vstup do sezony potřebovali urostlého pivota. „Chybí nám,“ potvrdil trenér Lubomír Veřmiřovský. „Musíme ho přivést, protože tam zejména v našem utkání v Karviné byl jednoznačný rozdíl. Hledáme, díváme se. Pokud by pivot přišel, tak by náš mančaft byl ještě silnější a mohli bychom ve hře využívat více taktických variant.“

Extraliga bude pokračovat v listopadu. Nyní je na programu Český pohár. Karviná už zítra od 17.30 hraje v Ostravě se Sokolem. Frýdek-Místek pojede do Velké Bystřice (21. října, 17.30) a Kopřivnice do Maloměřic (22. října, 10.30).