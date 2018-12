Házenkáři Jičína dali zapomenout na trápení, doma přehráli Lovosice

Přitom před utkáním se čekal vyrovnaný duel. To však platilo pouze do 15. minuty, poté domácí dokázali svému soupeři odskočit na rozdíl tří branek a do konce první půle svůj náskok zvyšovali a vedli až o šest branek, jenže Lovosice se nevzdali a v závěru poločasu stáhli na rozdíl pouhých tří bodů.

Po změně stran začal excelovat domácí brankář Filip Veverka a díky tomu domácí navyšovali svůj náskok. A byl to právě rozhodující moment celého utkání. Deset minut před koncem vedl Jičín o deset branek a o jeho vítězství nikdo nepochyboval. Hosté už pouze korigovali výsledek a potvrdili, že se jim na venkovních palubovkách vůbec nedaří.

„Za nás vidím největší problém v proměňování šancí, kdy jsme na křídlech nebyli schopni překonat Filipa Veverku. Náš druhý nešvar je, že jakmile přestaneme dávat góly, naše energie i vzadu jde dolů a zrovna tady v Jičíně se zápasy potom hrozně těžce obrací, jakmile necháte jičínské hráče dostat na koně,“ uvedl trenér Lovosic Jan Landa.

Naopak domácí se mohli konečně radovat z vítězství, když přerušili sérii tří proher v řadě. „Pochvala pro každého hráče, který byl na hřišti, co jsme si řekli, to kluci plnili. Jakmile se nám dařilo, rostlo nám i sebevědomí a společně s diváky a srdíčkem, které se tomu přidalo, bylo to krásné utkání. Pro nás jsou strašně důležité body před zápasem s Duklou a před vánoční přestávkou. Veliká spokojenost,“ zhodnotil utkání domácí trenér Petr Mašát.

Kromě gólmana Veverky se Východočechům dařilo i v útoku, kde si hráči rozdělili góly. Nejvíce jich zaznamenal Martin Milko, který se trefil pětkrát. A právě zlepšení útočné fáze bylo hlavní příčinou hladkého domácího vítězství, které Jičínu ve vyrovnané tabulce hodně pomůže. Protože po dvou nepovedených zápasech s úřadujícím mistrem z Karviné se Ronal vrátil zpět na vítěznou vlnu, kde byl hned po reprezentační přestávce.

„Já jsem v první řadě rád, že se nám to podařilo zlomit po nepovedených zápasech. Na tréninku jsme si řekli, že to musíme hodit za hlavu a zase začít bojovat jako tým, což se nám povedlo. Tentokrát jsme navázali na zápasy, ať už pohárový zápas s Plzní nebo zápas se Zubřím,“ řekl spokojený hráč domácích Jiří Drbohlav. „S 23 vstřelenými brankami se hodně těžko vyhrává všude, navíc v Jičíně je to téměř nemožné. Bohužel si to zasloužili více než my. Byli hladovější a jejich výhra byla přesvědčivá,“ dodal gólman Lovosic Jan Hrdlička.

Domácí výhra může Jičínu dodat nejen sebedůvěru do posledního utkání před vánoční pauzou, ale i klid, když si ve vyrovnané tabulce Jičín výrazně pomohl.

Ronal dokazuje i v letošní sezoně, jak jsou pro něj domácí zápasy důležité a za podpory fanoušků se jim daří. Utkání proti Dukle Praha odehraje Jičín na její palubovce už v pátek od 19.30 a do zápasu půjde kvůli postavení v tabulce jako mírný favorit. Velký rozdíl proti minulým sezonám, kdy pražský celek bojoval o nejvyšší příčky.