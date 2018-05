Touha, bojovnost, trpělivost... Házenkáři Plzně jsou zase ve finále

„Když máte mančaft, který za to umí zatáhnout, je to pro trenéra o to jednodušší,“ vysekl svému týmu po nedělní, třetí semifinálové výhře nad Zubřím trenér Michal Tonar.

Talent za stavu 1:1 zvládl doma oba zápasy. V sobotu vítěze základní části zdolal 24:22. A v neděli 28:25, přičemž většinou držel náskok pěti až šesti branek. „V neděli jsme byli lepším týmem. Byla tam bojovnost, touha po vítězství, trpělivost, měli jsme lepší brankáře a výbornou obranu,“ vypočítal kouč Tonar.

„Teď to hodně bolí. Semifinále je pro nás snad zakleté,“ zoufal pak jeho protějšek Andrej Titkov.

V neděli přitom Plzni scházela klíčová spojka Ivancev, který za zkrat v sobotním duelu viděl přímou červenou kartu. Druhou v sezoně, což mu vystavilo stopku. Jenže tým se semkl. „Z absence Milana jsem měl obavy. Ale všichni věděli, o co jde. Že jsme ztratili oporu a všichni ostatní proto musí přidat. A to se také stalo,“ mínil plzeňský trenér.

Už v první půli domácí odskočili na 17:11. Zubří pak zkoušelo všechno možné. Do druhé půle naskočil zkušený Hrstka, mezi tyče šel poprvé v sérii mladý Krupa. Hosté využili i dvojnásobnou přesilovku a Doudova střela ve 37. minutě znamenala snížení na 19:17.

Jenže Plzeň pak znovu zabrala, skvělé zákroky si připsal gólman Šmíd, zkušený Štochl ho střídal na sedmičky a hned třikrát byl úspěšný! A když v 57. minutě Stehlík zvýšil na 27:21, hala aplaudovala týmu vstoje...

Teď už Plzeň myslí na finále, které začne o víkendu v Karviné. „Zase tam nejedeme v roli favorita, to nám maličko vyhovuje,“ mínil Tonar. Sám v roli kouče zažije premiérový boj o zlato.