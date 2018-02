Karviná vs. Plzeň. Po poháru přichází revanš v lize

Musíme se zlepšit, hlásí Tonar Před týdnem šel do zápasu s nadsázkou rovnou ze zasněžených svahů, se spoluhráčem Filipem Herajtem totiž Jakub Tonar absolvoval vysokoškolský lyžařský kurs. Ale i když proti Kopřivnici nehrál od úvodních minut, stihl nastřílet pět gólů, lepší byl jen šestigólový reprezentant Jan Stehlík. „Jenže nebudeme si nic nalhávat, byli jsme rádi, že jsme to s Kopřivnicí urvali, i když s odřenýma ušima. Nesedlo nám to, výkon byl slabý a o vítězství jsme se klepali do poslední chvíle. V Karviné musíme hrát o mnoho lépe,“ uvědomuje si 20letý Jakub Tonar. Nicméně vítězstvím 28:26 se Talent na čele tabulky odpoutal od Zubří, které nečekaně klopýtlo na hřišti nováčka ze Strakonic. „Sice nás to potěšilo, ale my se musíme koukat hlavně sami na sebe. A takové zápasy jako proti Kopřivnici už se nemůžou opakovat, zvlášť ne doma,“ reagoval mladší z bratrů Tonarů s tím, že tým by se rychle rád vrátil k formě, kterou předvedl na Final4 Českého poháru v Chebu. „Tam se hra hodně blížila k našim ideálním představám. A bylo by skvělé, kdybychom se tak dokázali prezentovat ve zbytku sezony. Ten výkon proti Kopřivnici mě mrzel i kvůli našim fanouškům. Dva měsíce jsme doma nehráli a pak nepředvedli to, na co máme. Věřím, že se poučíme,“ konstatovala levá spojka házenkářského Talentu. V úvodním vzájemném duelu této sezony Plzeň na konci září Moravanům podlehla doma 25:28. Před dvěma týdny, ve finále Final4, pro změnu soupeře přejela 33:21. Jak dopadne třetí duel?