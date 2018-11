Karvinští házenkáři udolali Lovosice, je to pro ně pátá výhra v řadě

Házenkáři Lovosic o první venkovní body v sezoně bojovali až do posledních sekund, ale z palubovky favorita si odvezli těsnou porážku. Karviná se sedm minut před koncem vyrovnaného utkání dostala do zdánlivě rozhodujícího vedení o čtyři branky, po chybách ale vrátila hosty do zápasu.

Dvanáct sekund před koncem snížil na rozdíl jednoho gólu Malý, ale Baník následně udržel míč i oba body.

Deseti brankami se o vítězství zasloužil kanonýr Monczka, osmkrát se trefil Nedoma a sedmkrát Chudoba. Na straně poražených vstřelil osm branek Jonáš a sedm Klimt.

V druhém středečním duelu předposlední Brno zdolalo doma v Králově Poli 28:26 Jičín a připsalo si teprve druhé vítězství v sezoně.

Extraliga házenkářů - 11. kolo KP Brno - Jičín 28:26 (12:11)

Nejvíce branek: Hlípala 8, Vaněk 7/2, Dostalík a Mičola po 4 - Krahulec 9/4, Horut 5, Šulc 4/2. Karviná - Lovosice 33:32 (14:13)

Nejvíce branek: Monczka 10/4, Nedoma 8, Chudoba 7 - Jonáš 8, Klimt 7/2, Malý 6.