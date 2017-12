O domácí tenisový titul se v Říčanech porvou i Plíšková s Kvitovou

Dvě elitní dámy světového tenisu budou ozdobou extraligového finále, v němž proti sobě nastoupí družstva Sparty a Prostějova. Hraje se v říčanském areálu Oáza, začátek je v 10 hodin, vstupné zdarma.

Vytrhne Praha po dlouhých letech Prostějovu titul? Ještě loni by taková otázka byla bezpředmětná. Letos se však změnil poměr sil a Sparta může skutečně zaútočit. „Při pohledu na soupisku je po dlouhé době šance získat titul, budeme hodně silní,“ věří Petr Luxa, kapitán a sportovní ředitel Sparty.

Zaboduje po 17 letech Sparta?

Útok na desátý titul v řadě v soutěži smíšených týmů mohou Prostějovu překazit Petra Kvitová a Tomáš Berdych, který Spartě pomohl k postupu do finále. Hanácký klub je totiž pustil na hostování do Sparty, která naopak na hostování do Prostějova uvolnila sestry Plíškovy. Berdych i dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová v Prostějově tenisově vyrostli a družstvu pomohli k několika extraligovým vavřínům. Bývalý čtvrtý hráč světa však v poslední době trénuje v Praze, stejně jako někdejší světová dvojka Kvitová.

Soupisky SPARTA

Tomáš Berdych

Peter Gojowczyk

Lukáš Rosol

Marek Jaloviec

Radek Štěpánek

Petr Michnev

Michal Konečný

Patrik Rikl

Matěj Vocel

Lukasz Kubot

Barbora Strýcová

Petra Kvitová

Kateřina Siniaková

Stefanie Voegele PROSTĚJOV

Jiří Veselý

Norbert Gomboš

Jozef Kovalík

Adam Pavlásek

Václav Šafránek

Zdeněk Kolář

Vít Kopřiva

Karolína Plíšková

Lucie Šafářová

Kristýna Plíšková

Tereza Smitková

Barbora Štefková

Magdalena Pantůčková

„Je to docela zvláštní. Vždycky jsem byla v prostějovském týmu, ale už jsem tady v Praze víc než v Prostějově, tam už vůbec nežiju,“ řekla Petra Kvitová po zápasech semifinálové skupiny. V nich Sparta vyřadila ČLTK Praha a Liberec, přestože si třeba Tomáš Berdych dovolil klopýtnutí s mělnickým bojovníkem v barvách ČLTK Janem Šátralem. „Vracím se po dlouhé pauze, extraligu jsem zvolil kvůli rozehrání. Honza Šátral mě porazil naprosto zaslouženě,“ přiznal Berdych. „Na začátek je to docela dobrý. Zápasy v plné přípravě nejsou lehké, ale na druhou stranu je to zpestření tréninku,“ doplnila hodnocení Petra Kvitová.

Na soupisce Sparty jsou i Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková nebo druhý deblista světa Polák Lukasz Kubot. „Týmové soutěže mám rád odmala, co jsem hrál žáky. A vždycky když jsem byl v nějakém týmu, tak se vyhrálo. Doufám, že tomu ani teď nebude jinak,“ prohlásil Tomáš Berdych. „Finále už ale bude beze mne, budu pokračovat na svých věcech,“ dodala česká jednička.

Sparta touží po desátém titulu v historii klubu a prvním po 17 letech. Předtím zvítězila i za pomoci Martiny Navrátilové, Jana Kodeše či Hany Mandlíkové například v letech 1970–1974, 1976, 1978 a 1980.

Prostějovští měli na soupisce Karolínu Plíškovou už loni, do hry však ještě nezasáhla. Letos se k ní připojila sestra Kristýna a dalšími oporami by měla být Lucie Šafářová, Tereza Smitková nebo Jiří Veselý. „Bude to promíchané a zajímavé,“ těší se kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil.

Prostějov v semifinálové skupině nechal za sebou Přerov a Říčany, i za vydatné pomoci nedávné světové jedničky Karolíny Plíškové, která v jednom z duelů zdolala 2:0 na sety i světovou šestnáctku Anastasii Sevastovou nastupující za Říčany. „Začátek byl pomalejší, ale jinak to byla docela dobrá úroveň,“ řekla Plíšková. „Koukám, aby moje hra měla úroveň, hraju na sebe a chci vyhrát. Bod pro tým je bonus.“

Před rokem Prostějov porazil ve finále právě Spartu 6:2 na zápasy.

Ve finále tenisové extraligy družstev se utkají TK Sparta Praha a TK Agrofert Prostějov. Hraje se dnes od 10 hodin v areálu Oáza Říčany. Na programu je maximálně devět zápasů, dvouhry i čtyřhry. Může jich ale být i méně, protože tým, který jako první získá pět bodů, vybojuje mistrovský titul.