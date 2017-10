Volejbalisté Budějovic nedali v předehrávce šanci Benátkám

Jihostroj potvrdil roli favorita a utkání uzavřel už za 67 minut hry. „Výborně nám to šlapalo, stačilo to klukům dát do výšky, oni si poradili. Těžší zápasy nás ale teprve čekají,“ řekl domácí nahrávač Filip Kupilík, jenž do zápasu zasáhl od druhého setu.

Velkou zbraní domácích bylo podání, kterým soupeře zatlačili do defenzivy. „Tady jsme neměli žádnou šanci,“ přiznal benátecký blokař a bývalý hráč Českých Budějovic Michal Sukuba.

Uniqa extraliga volejbalistů 4. kolo České Budějovice - Benátky nad Jizerou 3:0 (21, 13, 18)

Nejvíce bodů: Todua 12, Halaba 11, Křesťan 10 - Rybníček 12, Vachoušek 6.