Biker Sehnal vyhrál jako první Čech domácí závod Evropského poháru

Ondřej Cink nenavázal na Světovém poháru bikerů v Andoře na medailové úspěchy z minulých let, poprvé v sezoně se ale...

Tisíc mil bikera Musila: pepřák na medvědy i noc na seníku

Místo toho, aby nasedl do auta a pohodlně jím dojel do práce, Radek Musil se raději oblékne každé ráno do cyklistického...