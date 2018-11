Program Vrabcové: na lyže do Švédska a pak měsíční kemp v Keni

Už se ale zase může hýbat a čerstvě začala zařizovat tréninkový kemp v Keni. „Už jsem dostala povolení zkusit běhat. Je vidět, že se to posouvá k lepšímu,“ těší se běžkyně z východních Čech.

Vrabcová Nývltová si na bolesti nohy stěžovala začátkem září po desetikilometrové Grand Prix v Praze. Problémy měla poté i v přípravě na Tenerife. Po návratu domů dokonce musela vzdát svůj start na prestižním maratonu v New Yorku, kam podruhé za sebou dostala pozvání.

„Byla jsem připravena, že bych New York běžela i s bolestí,“ uvažovala. Ale když vyšetření u Pavla Koláře odhalilo trhlinky, smířila se, že „s tím běžet už by bylo velké riziko.“

Čtvrté vítězství Keňanky Mary Keitanyové mezi mrakodrapy tak sledovala pouze v televizi: „Hodně jsem trpěla. Snažila jsem se na to nemyslet, ale přišla jsem do posilovny a tam to běželo. Bolelo hodně, že neběžím.“

Během pauzy dostávala injekce plazmy, obklady, masti či enzymy, hlavní pro ni ale byl odpočinek. Běžkyně si posteskla, že nicnedělání pro ni bylo utrpením: „Bývám úplně nepříčetná. nemohla jsem vůbec nic, tak jsem vymýšlela aktivity, aby to nebylo tak hrozný.“

Nechtěla být sama, proto chodila s kamarády do kina a na kafe. „Na to jindy čas není. Chvilku to bylo fajn, ale teď už mě posedávání nebaví,“ přiznala. Na dotaz, kdy měla naposledy tak dlouhou pauzu, odpověděla: „Asi po Soči.“ Připomněla tak zimní olympijské hry v roce 2014, na kterých ještě na běžkách dojela pátá na třicítce.

Na lyže si znovu stoupne už za pár dnů. Aby dostala nohu pozvolna do zápřahu, vyslyšela nabídku trutnovských běžců a vyrazí s nimi do Švédska: „Pro mě je teď každý pohyb super.“

Další maratonský start má naplánován až na 15. dubna, kdy se koná maraton v Bostonu. Připravit se na něj chce v Keni, zemi nejlepších maratonských běžců: „Je potřeba nabíhat kilometry v teple, takže řešíme Keňu.“ Do Itenu by měla odjet na měsíc 26. ledna: „Je to čerstvé, ale hrozně ráda bych chtěla zažít, jak trénují nejlepší běžci na světě. Zvažovali jsme i Ameriku, která by mě asi lákala z hlediska zažít něco možná i víc, ale v Keni jsou nejlepší z nejlepších. Od koho jiného se učit?“

Vrcholem příštího roku bude mistrovství světa. V katarském Dauhá je maraton na pořadu až o půlnoci. Trutnovská vytrvalkyně proto na právě probíhajícím kempu Českého olympijského výboru k hrám v Tokiu 2020 v Karlových Varech pozorně poslouchala přednášky o „spánkologii“ a vyrovnávání se s časovým posunem. „Ve finále to nejspíš uděláme tak, že přijedu na poslední chvíli den před závodem a odběhnu hned,“ plánuje.

Dalším oříškem bude olympijský maraton. Vzhledem k horku a vysoké vlhkosti vzduchu, které by měly v roce 2020 v Tokiu panovat, tam se naopak počítá s ranním startem. „Brzy ráno ani pozdě večer mi to nevadí,“ odmítá obavy z různé doby startů Eva Vrabcová Nývltová.