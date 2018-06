Nývltová po rekordu z New Yorku: Třeba jednou vydržím první až do konce

Její čas 33:01, nejrychlejší, jakého ve své kariéře na desetikilometrové trati dosáhla, jí stačil na konečné osmé místo. V konkurenci skvělých běžkyň a za zády s davem dalších, jehož velikost snad nemá v atletickém světě obdoby. Jde totiž o nejstarší závod svého druhu a zároveň o takový, na jehož start se postaví tolik žen.“

Jaké to je si zazávodit v takové konkurenci?

Skvělé, stejně jako loni perfektní. Výborný závod, skvělá atmosféra, nové zkušenosti při druhém startu.

A samotný závod?

Mám výborný pocit, běželo se mi skvěle.

Narazila jste na výbornou konkurenci, s níž jste dlouho držela krok.

Zase tak úplně dlouho ne, ale pravdou je, že jsem v čele závodu i byla, první míli jsem běžela první.

Byla to taktika?

Ani bych neřekla, já to takhle neběhám a jinak ani snad neumím. Běhám podle pocitu a běželo se mi dobře.

Prý to nezůstalo bez odezvy.

To je pravda, V místních novinách o tom psali, takže to jednou bude pěkná vzpomínka. A třeba jednou vydržím až do konce. (smích)

V cíli jste byla nakonec osmá v novém osobním rekordu. Jste s tím spokojena?

Určitě ano, zopakovala jsem loňské umístění, běžela jsem desítku nejrychleji v životě.

Vyhrála Keňanka Mary Keitanyová, která vás porazila o dvě minuty. Zase tak velký rozdíl to vzhledem ke kvalitě této běžkyně není..

Běžela výborně, ostatně byl to třetí nejrychlejší čas v historii tohoto závodu, což o něčem svědčí. Je opravdu výjimečná. Dost dlouho se držela s námi a najednou byla za krátký úsek snad o minutu před námi. Přitom v takové konkurenci.

Co vy? K lepšímu umístění zase tak moc nechybělo...

Pravda, že moc nechybělo, vždyť já jsem ty holky, které doběhly hodně vpředu, viděla před sebou. To potěší.

V závodě jste si zaběhla osobní rekord na deset kilometrů. I s ním jste asi spokojena.

Určitě ano, i když jedna vteřina chyběla k tomu, abych překonala hranici, kterou bych chtěla. Podobně jako u půlmaratonu, kde mám teď osobák 1:11:01.

Předpokládám, že budete chtít svůj nový osobní rekord dostat pod třiatřicetiminutovou hranici.

Myslím si, že ta vteřinka se ubrat dá. Ostatně v New Yorku jsem rezervu měla.

Nijak netajíte, že vaší prioritou jsou v současné době mnohem delší distance. Pomáhají vám na nich časy na desítce?

Pro nezbytný rozvoj rychlosti jsou výborné a jsem ráda, že se to daří. Ostatně i proto několik desetikilometrových závodů v této sezoně poběžím. Chystám se do Berlína na Grand Prix, poběžím v září i Běchovice.

A maraton?

Příští týden v rámci přípravy poběžím půlmaraton v Olomouci, pak přijde oblíbená příprava v Livignu právě s vyhlídkou na maraton, který v srpnu poběžím na mistrovství Evropy v Berlíně.

Prý se ještě jednou v této sezoně chystáte do New Yorku?

Poběžím tamní maraton a moc se tam opět těším. Pochopitelně vše závisí také na tom, jestli budu zdravá.

S tím jste v poslední době moc problémů neměla...

Naštěstí, snad to vydrží. Potřebuji ale ještě vylepšit jednu věc, která mě v poslední době trápí.

Která to je?

V tréninku mám problém s regenerací. Odběhnu kvalitní trénink, pak mě ale v dalším tělo nechce pustit do tepů, v nichž bych se v tréninku potřebovala pohybovat. Na tomhle musíme zapracovat a časy by se měly posunout k lepšímu.