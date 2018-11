Změna trenéra? Už to chtělo nový impuls, myslí si Puskarčíková

Pokljuka, Slovinsko.

Právě tam se Puskarčíková prvně probila na stupně vítězů. Před dvěma lety brala ve sprintu bronz.

A právě tam v neděli začíná nový ročník Světového poháru. „Jestli mi naskočí pěkné vzpomínky? To se teprve uvidí. Hlavně abych si uvědomila, že už zase začínáme závodit,“ rozesměje se sedmadvacetiletá blondýnka.

Čeká, že z „tréninkového módu“ přepne ve chvíli, kdy se poprvé postaví na start. „Najednou mi dojde, že Světový pohár už je opravdu tady a čeká mě půl roku dřiny.“

Ne že by doteď Puskarčíková nedřela. Ba naopak. Poctivě makala, navrch až do začátku října s bolestmi při posilování nebo při jízdě na kolečkových bruslích. Rameno, které jí tolik nabouralo minulou sezonu, se ozývalo.



Teď už potíže prakticky odezněly. Puskarčíková to ale nechce zakřiknout a raději opatrně říká: „Jsem sama zvědavá, co rameno během zimy vydrží.“

Rameno vás tedy už vůbec nebolí? Nebo vás v něm občas píchne?

Je to takové, že furt musím dělat uvědomělé pohyby a hlídat si to. Nedej bože, kdyby byl nějaký karambol nebo někdo mi přišlápl hůlku. Je znát, že když mám těžké tréninky víc dnů za sebou, tak se rameno většinou trošku pochroumá. Pak se to ale rychle dá zase do kupy.

Budete muset brát při závodech ohled?

Ano, je to tak. Musím na rameno myslet, přemýšlím nad každým pohybem, abych se nezranila. Jsem opatrná.



Jak se následky zranění odrazily na vaší střelbě?

Dlouho to bylo špatné, těžko jsem hledala polohu. Naštěstí už při střelbě rameno nebolí. Střílím ale klasicky... jako na houpačce, jednou skvěle, jindy hůř.



Proslula jste tím, že si na střelnici počínáte velmi svižně. Platí to i teď?Rychlost zůstala. I když možná jsem o malinko zpomalila, snažím se víc soustředit, abych se trefila. Všechno ukážou až závody.

Jaké máte cíle?

Aspirace nebudu úplně prozrazovat. Raději sezonu zhodnotím na jejím konci. I kvůli tomu, že je hodně faktorů, které se změnily, ať už to byl trenér nebo tréninky.

Potěšil vás příchod norského kouče Egila Gjellanda? Dozrál čas na nový impuls?

Ano, mně nový trenér vyhovuje, jsem za jeho příchod ráda. Cítila jsem, že už asi ten impuls potřebujeme. Vždy po několika letech to chce oživit a změnit. Podle mě je to vždycky změna k lepšímu.

Do nového ročníku Světového poháru vstupujete jako magistra, budete dál studovat?

Ano, magisterské státnice mám naštěstí za sebou a ve studiu zároveň pokračuji. Na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jsem si rozšířila učitelskou aprobaci o geografii pro základní školy.

Proč zrovna geografie?

Chtěla jsem mít vystudovanou ještě jednu aprobaci, zatím mám jen tělesnou výchovu pro základní a střední školy. Zeměpis mě baví.



Už víte, na co se při studiu zaměříte? Diplomku z tělesné výchovy jste psala o biatlonovém boomu.

Ještě vůbec netuším, teprve v září jsem tam začala chodit. Byla jsem tam párkrát, snažím se být v docházce vzorná. Ta rozšiřující aprobace je zhruba čtyři pátky do Vánoc, je to spíš dálkové studium.