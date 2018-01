Když terč nespadne. Jak se Puskarčíková posunula do elitní desítky

Na osudném stavu číslo 7 české biatlonistky před závodem nastřelovaly. Na něm si testovaly, jaký vítr je během závodu přibližně čeká.



„Na jednom stavu nastřelujeme kvůli podmínkám. Holky pak chodí na stejný stav i v závodech, aby měly podobné podmínky. Na jedničce totiž fouká jinak, než na sedmičce,“ vysvětloval trenér ženského družstva Zdeněk Vítek.

Shodou okolností to byl právě stav číslo 7, který byl ve středečním sprintu nefunkční.

Když na něj dorazila Jessica Jislová, první z Češek, odstřílela bez potíží. Stejně tak po ní i Veronika Vítková. „Ale možná že už i mi ten první terč, který mi nespadl, nefungoval,“ žertovala později v cíli třetí nejrychlejší žena toho dne.

Když na střelnici poprvé dorazila i Eva Puskarčíková, prostřední terč vypověděl na „sedmičce“ službu.

„Říkal jsem si, že jsem viděl, jak třetí terč spadnul,“ povídal pak Vítek. Sám poté nelenil, poškozený terč si přes dalekohled vyfotil a okamžitě se vydal za kohortou rozhodčích, kteří jednotlivé stavy kontrolují.

Požadoval, aby poškozený stav uzavřeli do té doby, než se přijde na příčinu jeho nefunkčnosti. „A já vůbec nevěděla, že tam byl nějaký problém. Viděla jsem dva černé terče, tak jsem objela dvě trestná kola,“ hlásila pak Puskarčíková v cíli. To jedno bylo navíc.

Pokazil se totiž mechanismus, který terč zaklápí.

Než se rozhodčí vzpamatovali, už na stav přijela i Lucie Charvátová. Ani té prostřední terč, přestože jej zasáhla, nespadl. I ona tak po trestném kole zbytečně kroužila o jeden okruh navíc. Poté přidala ještě další tři trestná kola vestoje a nevešla se ani do stíhacího závodu.

Až poté rozhodčí stav číslo 7 pro zbytek sprintu uzavřeli.

Puskarčíková přitom až do konce závodu netušila, co se při její ležce stalo. Vestoje pak vysypala svých pět nábojů za 30 vteřin a upalovala…

…za čím vlastně?

Když projela cílem, svítilo u jejího jména číslo 14. Postupně by pořadím ještě klesala, až na pětadvacáté místo.

„Jenže rozhodčí se podívali na kameru a změřili, že trestné kolo se jede 22 vteřin, k tomu připočetli dalších pět vteřin za to, že se zbytečně unavíte a Evě z jejího času odečetli celkem 27 vteřin,“ vysvětloval po závodě Vítek.

Rázem z toho byl posun do elitní desítky a druhý nejlepší výsledek 27leté biatlonistky v sezoně.

Trable měli i Vítková se Šlesingrem

Není to poprvé, co měli čeští biatlonisté problémy na střelnici. Třeba 14. prosince 2014 se v Hochfilzenu jel stíhací závod žen.

Skoro minutu a půl tehdy na střelnici prostála Veronika Vítková. Ta si sundala malorážku, podívala se na terč číslo 11, který ale nebyl natažený. Proto zvedla ruku, aby na problém upozornila rozhodčí.

Ti ji nakonec donutili přejít na vedlejší stav číslo 10, kde ale přišel další problém. Při čekání si totiž vyndala zásobník ze zbraně a při manipulaci s ní si vyhodila náboj ven.

ČEŠKY NA STŘELNICI. Veronika Vítková (vlevo) a Gabriela Soukalová ve stíhacím závodu v Novém Městě na Moravě.

Přesto pak všech pět terčů trefila a pokračovala v závodě. „Moc příjemné to nebylo. Všichni mi ale hlásili, že se mi bude strašně moc času odečítat, tak jsem jela, co to šlo,“ popisovala pak v cíli.

Po prozkoumání videa jury Vítkové odečetla minutu a 24 vteřin. Z šesté desítky se Češka posunula až na pětadvacáté místo.

O rok později se právě Vítkové přihodila další patálie. V Novém Městě na Moravě jí do terče pálila Franziska Hildebrandová. Znovu jí rozhodčí odečítali vteřiny a ona se posunula na 11. příčku.

Podobný zážitek má i Michal Šlesingr, kterému terče v roce 2013 v Chanty Mansijsku vybílil Andreas Birnbacher. Ze sedmého místa se tehdy Šlesingr posunul až na třetí.