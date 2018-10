Strašák jménem Sölden. Kurfürstová: Lyžaři ho buď milují, nebo nenávidí

Jedna světová superstar a pár závodnic, pro které bude každý bod ze Světového poháru cenným úspěchem.

To je skvadra, jejíž je Kurfürstová šéftrenérkou.

„Ve slalomu mají holky na body určitě šanci, jak Martina Dubovská, tak Gabriela Capová. V obřím slalomu je to otázka. Uvidíme, v jakém stavu bude Kateřina Paulathová. Ona je výborná obrákářka, ale v nedávné době ji trápila série menších či větších zdravotních potíží,“ rekapituluje.

A pak je tu jistá Ester Ledecká...

„Ester může na kopcích, které jí budou sedět, jezdit o stupně vítězů,“ říká k ambicím Ledecké. Na „bednu“ podle Kurfürstové smí dvojnásobná olympijská šampionka pomýšlet už při svém listopadovém vstupu do Světového poháru v kanadském Lake Louise.



„Ten kopec Ester vyhovuje, je tam rychlá. Navíc jí pomůže i zlato z olympiády. Narostou jí křídla, bude si víc věřit a navrch dostala kvalitní materiál. A lyže jsou při rychlostních disciplínách limitujícím faktorem sportovního výkonu, jsou v nich schované dvě vteřiny k dobru,“ ví Kurfürstová.

Struhadlo na lyže

Ještě před tím, než uvidí, jak se po sjezdovce řítí Ledecká, bude držet palce Capové.

„S trenérem Boštjanem Božičem má podle vlastních slov za sebou skvělou, velmi kvalitní přípravu. Na start sezony se těší,“ říká o ní Kurfürstová.

Jenže se připravit na Sölden?

Capová se vydala lyžovat na velmi podobnou „pistu“ na Hintertux a brzy poznala, jak náročné je nyní na rakouských ledovcích lyžovat. Kamínky nekompromisně ničí lyže, které jsou po jediné jízdě odrovnané.

Momentky ze závodů Světového poháru lyžařů v Söldenu.

„Jsou pak na odpis. Pokud byste na nich jeli znovu, na svahu vás neudrží. Třeba Slovenka Petra Vlhová se na Hintertuxu připravovala také a přivezli jí nahoru na šest tréninkových jízd šest párů lyží,“ sdílí Kurfürstová čerstvé postřehy.

Stejné podmínky nabídne i Sölden. „Kamínkům se nevyhneme. Na trati totiž bude směs technického sněhu se starým ledovcovým, který museli pořadatelé uchovávat v zásobnících,“ popisuje bývalá reprezentantka.

Kurfürstová vyjmenovává hned několik specifik, které první zastávka Světového poháru přináší.

Eva Kurfürstová ještě během své aktivní kariéry.

„Kromě ledovcového sněhu je to i načasování formy. Závod je předsunutý o tři týdny před všechny ostatní. Když budete mít formu teď, za měsíc už to tak být nemusí. Sölden je specifický také tím, že je to ledovec. A ten se hýbe. Pista je kvůli tomu nerovná, hrbolatá. Nikdy nemáte skvělé podmínky. I kdyby se pořadatel zbláznil, tak tam závodníci stejně budou poskakovat,“ vysvětluje Kurfürstová.

Sama tyrolský ledovec měla v lásce. „Já když jsem závodila, tak jsem ho milovala, mám ráda tyto prudké výzvy,“ vzpomíná žena, která za Česko dvakrát závodila pod pěti kruhy.