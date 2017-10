Postoupit ze skupiny, přeje si omlazený tým USK před startem Euroligy

„Nemám ráda si dávat cíle, protože je otazník nad tím, jak se povedlo tým složit. Zatím jsme neměly moc velké prověrky před Euroligou, protože česká liga nás neprověří,“ řekla na tiskové konferenci trenérka Natália Hejková, jejíž svěřenkyně vyhrály úvodních pět zápasů domácí soutěže s rozdíly 34 až 95 bodů.

„Takže zatím netušíme, kam to můžeme namířit. Samozřejmě bychom rády postoupily ze skupiny a pak nic není nemožné. Věříme, že postupem času bude hrát tým lépe a lépe,“ prohlásila. „Pro mě je to oživení v kariéře. Tým je nový, cíle jsou jiné. Myslíme trochu jinak. Vždy je zajímavé pracovat s novými a mladými hráčkami. I pro mě osobně je to motivace,“ dodala.

Proti Bourges ve středu Basketbalistky USK Praha vstoupí do nového ročníku Euroligy ve středu 11. října na domácí palubovce. Od 19 hodin přivítají Bourges z Francie.

Oproti minulé sezoně odešlo sedm hráček, mezi nimi i klíčové opory Laia Palauová, Kia Vaughnová a Sonja Petrovičová. „Tým se hodně obměnil, odešla nám celá jedna pětka. Rapidně klesl věkový průměr na 23 let. Ale zůstaly tu zkušené hráčky jako Marta Xargayová a nová kapitánka Kateřina Elhotová, na kterých to budeme stavět. K tomu přišly Amanda Zahuiová, Leticia Romero, Marija Režanová, které touží po úspěchu. A doplníme to dravým mládím,“ konstatovala Hejková.

Menší komplikací je, že v úvodu sezony trápí tým série vážných zranění. Kvůli poraněným vazům v koleně bude chybět Tereza Vyoralová, o berlích chodí také Aneta Mainclová a Veronika Šípová. „Zasáhla nás zranění, nejvíce mrzí absence Vyoralové, která měla patřit k tahounům, ale snad se uzdraví rychleji, než si myslíme,“ uvedla Hejková. „Máme kádr širší, takže se nám povede zranění zalátat. Kvůli Eurolize jsme vzali i DeWannu Bonnerovou, kterou postupně zapracujeme po jejím nedávném porodu,“ dodala.

Ve skupině se tým USK utká s Bourges, Kurskem, Polkowicemi, Galatasarayem Istanbul, Castors Braine, Šoproní a Villeneuve-d’Ascq. „Favoritem nejen naší skupiny, ale celé soutěže, je obhájce titulu Kursk. Nejenže udržel tým pohromadě, ale ještě od nás získal Sonju Petrovičovou. Ten asi moc prohrávat nebude. Pak se posílil Galatasaray. O postupu by se mělo rozhodovat mezi námi, Villeneuve-d’Ascq, Polkowicemi a Bourges. Šoproň vytváří docela schopný tým a může být černý kůň,“ dodala Hejková.