S ustrašeným výkonem neměly šanci. Ani Pražanky nezastavily Kursk

České mistryně zaznamenaly druhou domácí porážku v soutěži, ruský obhájce titulu naopak neprohrál ani v jedenáctém kole. Nezachytily už začátek a po první čtvrtině prohrávaly 9:27.

Krok se soupeřem dokázaly Pražanky držet jen ve druhém dějství, které skončilo nerozhodně 18:18.

„Dojmy z utkání jsou velmi zlé. Věděly jsme, že Kursk bude hrát podobně, ale čekala jsem větší nasazení a bojovnost. Bylo to moc ustrašené a nedodržovaly jsme pravidla, která jsme si řekly v šatně. Ve třetí čtvrtině se to sice zlepšilo, ale pak se to zase rychle otočilo,“ uvedla na klubovém webu Natália Hejková, trenérka USK.

Ve druhém poločase byl zápas opět v režii ruského favorita, který navýšil svůj náskok až na 32 bodů.

Na vítězství Kursku se 15 body podílela Angel McCoughtryová, Nnema Ogwumikeová s Mariou Vadějevovou přidaly shodně po 14 bodech a bývalá hráčka USK Sonja Petrovičová zaznamenala bodů deset. Za domácí nastřílela 16 bodů Amanda Zahuiová, 11 bodů a 12 doskoků přidala DeWanna Bonnerová.

Před Pražanky se v tabulce dostala na druhou pozici Šoproň a o skóre je předstihlo také Bourges. Další zápas čeká USK za týden na palubovce pátého Villeneuve, na který mají náskok dvou výher.

Euroliga basketbalistek - 11. kolo

Skupina A:

ZVVZ USK Praha - Dynamo Kursk 56:88 (9:27, 27:45, 43:66)

Nejvíce bodů: Zahuiová 16, Bonnerová 11, Režanová 9 - McCoughtryová 15, N. Ogwumikeová a Vadějevová obě 14, Ciaková 12.

Šoproň - Villeneuve 82:56

Bourges - Polkowice 82:72.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 11 11 0 949:719 22 2. Šoproň 11 7 4 816:768 18 3. Bourges 11 6 5 782:737 17 4. USK Praha 11 6 5 807:813 17 5. Villeneuve 11 4 7 709:792 15 6. Galatasaray Istanbul 10 4 6 678:767 14 7. Castors Braine 10 3 7 675:736 13 8. Polkowice 11 2 9 722:806 13

Skupina B:

Fenerbahce Istanbul - Jekatěrinburg 80:77 (za domácí Kia Vaughnová 10 bodů, 1 doskok)

Yakin Dogu - Salamanca 80:56.