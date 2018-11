Basketbalistky USK mají třetí výhru v Eurolize, poradily si i s Bourges

„Je to nádherný výsledek. Měla jsem z tohoto zápasu strach, měly jsme hodně problémů, příprava nebyla taková, jakou jsme si představovaly. Nečekala jsem, že to takhle uhrajeme,“ radovala se trenérka Natália Hejková.

„Začátek sezony je to úplně snový, protože my jsme se nejvíc bály na začátku, aby to nebylo 0:3 po změnách, kterými jsme prošly. Začínat dvakrát venku a pak doma s Bourges, se kterými se hraje vždy těžko. Brání nečistě a úporně, ale zvládly jsme to,“ dodala.

Utkání na Královce slibovalo především souboj obran, ale od začátku se hrálo nečekaně útočně a šlo spíše o souboj ofenziv. Pražanky měly problém zejména s nájezdy soupeře a shozy na podkošové hráčky, francouzský tým zase těžko zastavoval pivotky Mariju Režanovou a Alyssu Thomasovou, kterým výrazně sekundovala i Kateřina Elhotová.

Zápas byl velmi vyrovnaný, oba celky se pravidelně střídaly ve vedení a ani jednomu se dlouho nedařilo odskočit na více než sedm bodů. Od třetí čtvrtiny si sice české mistryně udržovaly vedení, ale stále maximálně o čtyři body.

Až v úvodu poslední části se povedlo navýšit vedení na dvouciferný počet bodů po chybách soupeře. Zejména pod taktovkou důrazné Thomasové, autorky 22 bodů, si Pražanky pohlídaly další vítězství.

„Přitom Alyssa hrála s natrženým lýtkem a vůbec netrénovala. Při některých odrazech to bylo cítit, že ten odraz není takový, jaký by měl být. Málokdo by s tím hrál,“ prozradila Hejková. „Dokázala odehrát takový zápas s natrženým svalem... Nebylo vůbec vidět, že by jí něco bylo. Je to pro mě neuvěřitelné. Asi jí pomohlo, že si odpočinula,“ pochválila spoluhráčku Kateřina Elhotová.



Ta přidala 18 bodů, ačkoli sama dohrávala s vykloubeným malíčkem na střelecké ruce. „Trochu mi vypadl prst z kloubu. Už je takový omlácený, ale nateklo mi to, tak pojedu na rentgen. Ale nepřišlo mi, že by mě to omezovalo. Uvidíme. Snad jsou to jen natažené vazy,“ dodala.



Výhru potvrdila Teja Oblaková trojkou přes dvě třetiny hřiště se závěrečným klaksonem a udržela tak osmibodový náskok poté, co těsně předtím Francouzky trojkou snížily.

„To byla velmi důležitá trefa. Každý koš totiž může rozhodnout při závěrečném počítání o postavení v tabulce. Dostaly jsme na konci blbou trojku po velké chybě v obraně, a Teja ji vlastně tímhle vrátila. Byl to takový fotbalový výhoz brankáře. Asi to někde viděla,“ připomněla Hejková s úsměvem, že Oblaková je sestrou slavného fotbalového brankáře Jana Oblaka z Atlétika Madrid.

„Je to trochu rarita dát francouzskému týmu tolik bodů. Čekaly jsme tvrdou obranu. To se potvrdilo, rozhodčí to i docela pouštěli. Jen se musíme vyvarovat velkých chyb v obraně, kdy zůstane pod košem dlouhá (hráčka) sama. Rotaci v obraně musíme vypilovat. Každopádně mít po třech zápasech tři výhry je skvělé a nevím, jestli to někdo očekával. Všichni dělají to, co mají. Z toho mám radost. Je to skvělé,“ řekla Kateřina Elhotová.

Euroliga basketbalistek 3. kolo

Skupina A

ZVVZ USK Praha - Bourges 88:80 (25:26, 46:44, 66:62)

Nejvíce bodů: Thomasová 22, Kateřina Elhotová 18, Režanová 14, Oblaková 12 - Raincocková a Plouffeová po 17, Johannesová 15. Fauly: 15:21. Trestné hody: 26/19 - 10/7. Trojky: 7:9. Doskoky: 37:29.

Orenburg - Jekatěrinburg 51:80

Polkowice - Castors Braine 71:52

20:00 Villeneuve - Schio

Tabulka Tým Z V P S B 1. Jekatěrinburg 3 3 0 248:156 6 2. USK Praha 3 3 0 240:208 6 3. Bourges 3 2 1 227:203 5 4. Polkowice 3 1 2 181:194 4 5. Castors Braine 3 1 2 164:182 4 6. Villeneuve 2 1 1 102:148 3 7. Orenburg 3 0 3 188:237 3 8. Schio 2 0 2 110:132 2

Skupina B

Olympiakos Pireus - Dynamo Kursk 67:73

Fenerbahce Istanbul - Šoproň 69:67

Carolo - Hatay 90:79

Riga - Salamanca 56:68