Startuje Euroliga. Veselý se hned na úvod poměří s Balvínem

Okruh favoritů na titul by měl být podobný jako v minulé sezoně, kdy ve finále vyhrál Real Madrid nad Fenerbahce. Real sice udržel pohromadě většinu kádru, ale přišel o hlavní oporu Luku Dončiče. Nejužitečnější hráč minulé sezony totiž zamířil do Dallasu v NBA. Nahradit se ho pokusí argentinská hvězdička Gabriel Deck.

„Gabriel je skvělou posilou a připraví našim fanouškům hodně radosti,“ věří Deckův spoluhráč a krajan Facundo Campazzo. „Čeká nás těžká sezona. Každý se na nás jako mistra bude chtít vytáhnout. Ale my jsme Real a musíme si dávat opět nejvyšší cíle. Spolu s námi jsou favorité CSKA Moskva, Fenerbahce, Baskonia, Panathinaikos a Olympiacos. Nikdo ale nedostane nic zadarmo,“ dodal Campazzo.

Fenerbahce zásadně neoslabilo, Brada Wanamakera a Jasona Thompsona nahradili Tyler Ennis a Joffrey Lauvergne, oba přicházející z NBA.

Lauvergne by měl spolu s Janem Veselým vytvořit možná nejlepší podkošovou dvojici v soutěži. O titul by se rád znovu ucházel i sedminásobný šampion CSKA Moskva, naděje si činí Olympiakos Pireus vedený trenérem Davidem Blattem.

Oproti minulé sezoně ze šestnáctky týmů vypadly Málaga, Bamberg, Crvena zvezda Bělehrad a Valencie. Do soutěže se naopak vrací Darüssafaka a Bayern Mnichov a vůbec poprvé v ní startují černohorská Budučnost Podgorica a Gran Canaria, kde patří k oporám Ondřej Balvín.

Jan Veselý z Fenerbahce oslavuje svou smeč do koše Baskonie.

Oba čeští reprezentanti na sebe dokonce narazí hned v prvním kole v pátečním zápase, což pro Gran Canarii bude znamenat náročnou premiéru na hřišti finalisty posledních tří sezon.

Herní systém zůstává beze změny. Šestnáct týmů se dvoukolově utká každý s každým. Po 30 odehraných zápasech postoupí nejlepší osmička do čtvrtfinále play off. Jeho vítězové se kvalifikují do Final Four, které v květnu příštího roku hostí španělská Vitoria. Přímé přenosy z nejlepší evropské soutěže vysílá O2TV Sport.