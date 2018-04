CSKA zvládá derby dokonale, ubránil hvězdného Šveda

CSKA právě odehrál s Chimkami už šesté derby této sezony - a pošesté odešel jako vítěz. Rozhodl nástupem do poslední čtvrtiny, který ovládl 11:4.

Ve zbytku čtvrtfinálové fáze se armádní klub musí obejít bez zraněné hlavní hvězdy Nanda De Cola, ale zatím se s absencí vyhlášeného střelce dokáže vyrovnat.

Ve čtvrtečním duelu s Chimkami jej nahradil především španělský rozehrávač Sergio Rodriguez, nastřílel osobní rekord 26 bodů a ještě připojil 10 asistencí a čtyři doskoky.

Že je letošní CSKA hlavně útočným celkem, to potvrzuje i druhý pohled do tabulky střelců: Cory Higgins pomohl 19 body, Will Clyburn 16 body (a sedmi doskoky), Othello Hunter 14 body (a rovněž sedmi doskoky) a Semjon Antonov 12 body.

V dresu Chimek má za sebou nejhorší duel této sezoně Alexej Šved - nastřílel jen 12 bodů, když trefil jen čtyři ze 13 pokusů. Sedm asistencí takřka vynulovalo pět ztrát.

Nejlepším střelcem poražených se tak stal Anthony Gill s 24 body, Stefan Markovič a James Anderson dodali po 11 bodech.