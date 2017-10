Ve čtvrtek začíná Euroliga. Veselý povede Fenerbahce za obhajobou

Turecký gigant v minulém ročníku na třetí pokus Euroligu ovládl, následoval ale odchod dvou stěžejních hráčů Bogdana Bogdanoviče a Ekpe Udoha do NBA. O to více vzroste význam role, kterou by v týmu měl hrát Veselý. Ten kvůli tomu dokonce vynechal mistrovství Evropy, aby byl co nejlépe připravený. Odborný web Sportando.com ho zvolil sedmou největší hvězdou soutěže.

„Za tři roky u nás se hodně zlepšil. Ale čekám, že se bude dál zlepšovat. Přes léto dělal vše pro to, aby byl na sezonu dobře připravený, a v přípravném období vypadal opravdu dobře,“ chválil českého pivota trenér Fenerbahce Željko Obradovič.

V jediném svém soutěžním utkání v nové sezoně Veselý pomohl Fenerbahce vyhrát turecký Superpohár a na výhře 75:64 nad Banvitem Bandirma se podílel 18 body coby nejlepší střelec týmu. Předtím byl nejužitečnějším hráčem přípravného turnaje. V prvním kole turecké ligy ho Obradovič šetřil kvůli omezení počtu zahraničních hráčů.

Zkušený srbský stratég navíc dokázal ztráty hvězd nahradit příchody Brada Wanamakera, Nicola Melliho a Jasona Thompsona, který má za sebou 600 zápasů v NBA. Právě on by měl spolu s Veselým vytvořit podobně silné podkošové duo jako předtím Udoh. Z Fenerbahce je tak opět hlavní favorit na titul.

O triumf v druhé nejlepší soutěži světa se budou prát i další účastnící posledního Final Four Olympiacos Pireus, Real Madrid a CSKA Moskva. Moskvané sice přišli o klíčového rozehrávače Miloše Teodosiče, ale nahradil ho navrátilec z NBA a další skvělý rozehrávač Sergio Rodríguez.

Real bude spoléhat na vycházející megahvězdu evropského basketbalu a možnou jedničku draftu do NBA Luku Dončiče. Teprve osmnáctiletý rozehrávač v létě pomohl Slovinsku k senzačnímu titulu na mistrovství Evropy a nyní by měl táhnout za úspěchem i Real. Zvláště když další klíčovou postavu týmu a nejužitečnějšího hráče minulé sezony Sergia Llulla vyřadilo zranění zřejmě na celou sezonu. Místo něj španělský celek angažoval Američana Chassona Randlea, který ještě před rokem a půl oblékal dres českého mistra Nymburku.

Narušit nadvládu těchto čtyř celků se bude snažit hned několik dalších klubů. Černým koněm by mohlo být Chimki Moskva, které k ruskému střelci Alexeji Švedovi přivedlo bývalou pětku draftu do NBA Thomase Robinsona. Silné kádry daly dohromady i španělské celky Valencia a Vitória, zpět mezi elitu by chtěla také Barcelona.

Šestnáct klubů se stejně jako v minulé sezoně utká v základní části každý s každým dvakrát ve 30 kolech. Osm nejlepších postoupí do čtvrtfinále, kde se bude hrát o finálový turnaj. Ten se uskuteční v květnu v Bělehradě. O to větší budou mít motivaci hráči Fenerbahce, aby svého trenéra Obradoviče dotáhli k triumfu na domácí srbské půdě. Navíc Veselý našel v Bělehradě svůj druhý domov a nedávno si vzal Srbku za manželku.