Proti těžkým případům. Veselý čelí 220 centimetrům i bájnému teenagerovi

„Všechny básničky o Dončičově talentu jsou na místě. Někteří lidé říkají, že se takový talent rodí jednou za padesát let, a myslím, že je to pravda,“ řekl Veselý na sobotním tréninku.

Dončič v 19 letech dotáhl Real do finále. Měl nejlepší statistiky ze všech hráčů v soutěži, když předčil i ostřílené hvězdy Alexeje Šveda a Nanda De Cola. S průměrem 16 bodů na zápas byl čtvrtým nejlepším střelcem. K tomu přidával v průměru pět doskoků a 4,3 asistence.

V červnovém draftu NBA má patřit do nejlepší pětice - pokud se touto cestou bude ubírat a do Ameriky zamíří už letos.

„Má opravdu neskutečný talent. V devatenácti letech hrát takovým stylem je neskutečné. Zaslouží si být ve finále. Pro nás to bude určitě o to těžší utkání, že oni mají Luku Dončiče. Ale není to jen o něm. Bude to těžké ve všem, musíme mít koncentraci každou vteřinu. Oni jsou schopni prohrávat o 15 bodů a za minutu a půl to otočit,“ varuje Veselý.

Na bránění Dončiče se bude podílet přebíráním ve clonách, sám ale bude mít na starosti zejména pivoty Realu. Ať už to bude nebezpečný Anthony Randolph, nebo vysocí Gustavo Ayón a Edy Tavares, který měří přes 220 centimetrů.

„Jsou to těžké případy,“ usmíval se Veselý. „V semifinále to bylo s Žalgirisem silovější, teď jsou zas soupeři vyšší. Každý má svoje a musíme na to být připravení,“ řekl ostravský rodák.

Luka Dončič v euroligovém semifinále proti CSKA

Real sice v základní části obsadil až pátou příčku, ale to i proto, že se potýkal se zraněními opor. V obou případech sehrál s Fenerbahce vyrovnaná utkání, v Istanbulu o dva body vyhrál, doma o tři prohrál.

„Určitě to s nimi bude zas těžké. Oni jsou hodně dobrý a zkušený tým. Navíc se jim po zranění vrátil Sergio Llull (nejužitečnější hráč minulé sezony) a ukazuje, že je stoprocentně připravený a pomáhá týmu. Bude to hodně těžké a musíme do toho dát ještě víc než v semifinále,“ dodal Veselý.