Úspěch jste si ukradli sami! O „malém Mnichovu“ pro město u Moskvy

Závěr dubna v prestižní celoevropské soutěži patřil play off a v něm i derby sérii dvou celků, které od sebe dělí pár kilometrů. Na ruské poměry co by kamenem.

CSKA Moskva je tradiční a bohatý gigant, pravidelně postupující do mezi nejlepší euroligovou čtyřku. BC Chimki na tom nejsou s finančními zdroji o tolik hůř, ale o pravidelné účasti v Eurolize si mohou nechat jen zdát. A to z nich činí jen malého bratra.

V letošním čtvrtfinále se však ten podceňovaný vzepjal, basketbalovou mašinu s armádní minulostí a miliardářskou současností trápil v obou duelech v Moskvě, ten třetí ve svém euroligovém azylu v Mytišči vyhrál.

Charles Jenkins v dresu Chimek

Ve čtvrtém souboji vymazaly Chimki šestnáctibodovou ztrátu a už už se natahovaly po tom, aby sérii vrátily do Moskvy k rozhodujícímu pátému klání.

O výhře-nevýhře...

Do finálních pět sekund šly sice Chimki na stavu 88:89, ale vstoupily do nich rázně. Tak rázně, že protiútokem překvapily rozhozenou defenzivu CSKA. Charles Jenkins mohl v pohodě zakončit a na poslední chvíli skóre zvrátit.

Konec a...

Kdepak, rozhodčí pískají, koš neuznávají a po poradě vracejí hru zpět. Chimki znovu rozehrávají, ale teď už jsou obránci připravení a pokus Sergeje Monii nemá mnoho šancí na úspěch.

CSKA slaví výhru a postup, hráči a činovníci Chimek se vztekají. Vyvztekat si ale nic nemohou.

Nezúčastněným ta situace musela připomenout zmatek kolem závěru basketbalového finále na mnichovské olympiádě 1972, kdy Američané sehráli se Sovětským svazem, rozhodčími i funkcionáři komedii omylů o mnoha dějstvích.

Tentokrát to až tak hrozné nebylo, ale octovou pachuť poslední momenty zápasu měly. Chimki si prožily takový „malý Mnichov“.

Opakovaný závěr zápasu Chimki - CSKA vzbudil kontroverzi:

Konec zápasu přinutil k reakci i Andreje Kirilenka, bývalého výtečného hráče spjatého s CSKA Moskva, jenž dnes zastává funkci prvního muž Ruské basketbalové federace.

„Ten zápas měly Chimki vyhrát,“ pronesl Kirilenko ve svém oficiálním prohlášení. „To poslední písknutí bylo strašlivé,“ vyhýbá se diplomacii.

„Nevím ještě, co přesně vedlo rozhodčí k přerušení hry. Jestli chybovali oni, nebo se jednalo o problém stolku. Ale myslím si, že přerušit útok v takovou chvíli byla chyba. Jsem smutný z toho, co se stalo Chimkám. Ten zápas měly vyhrát. Takové situace bych na hřišti vídat nechtěl,“ vystihl Andrej Kirilenko pocity obyčejného diváka.

... a o zmatku nad zmatky

Vedení BC Chimki, už léta bažící po velkém klubovém úspěchu, se cítí být stranou poškozenou a udělalo to, co asi udělat muselo. Obrátilo se na barcelonskou kancelář Euroligy.

Pár dnů se vyšetřovalo. A nakonec našel se oficiální viník.

Chimkám konvenovat nebude.

Rozhodčí podle šéfů soutěže jednali správně a lavička chimkinského klubu v čele s trenérem Jorgosem Bartzokasem si za porážku může sama.

Jedenadvacet sekund před koncem poslala střídat Tylera Honeycutta a tuto žádost nikdy neodvolala. Stolek střídání signalizoval a rozhodčí prý správně zastavil hru, jakmile to bylo možné.

A možné to bylo až pět sekund před koncem, když domácí rozehráli tak rychle, že překvapili protivníka i sudí...

„Rozhodčí neslyšeli zvukový pokyn od stolku hned, a tak nejdřív umožnili rozehrání. Ale když časoměřiči konečně upoutali pozornost sudích, ti správně zapískali. A správně pak vrátili čas na původní hodnoty,“ rozhodla Euroliga v neprospěch Chimek.

Basketbalisté CSKA Moskva slaví postup na euroligové Final Four. V popředí Viktor Chrjapa (vpravo) a Cory Higgins.

Tedy nikoli upísknutí, na které to vypadalo v prvních okamžicích.

Rozhodčí prý zaslouží pochválit.

A kdyby...

Kdyby kouč Bartzokas odvolal Honeycuttovo střídání, nebyl by žádný důvod přerušit a BC Chimki mohlo slavit. Jenže „kdyby“ ještě nikdy nikdo nepolapil.