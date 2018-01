Místo postupu nejistota. Basketbalistky USK nestačily na Šoproň

„Chtěly jsme být druhé kvůli domácí výhodě pro play-off, měly jsme na to dnes šanci, ale nezasloužily jsme si to. Ten výkon byl opravdu špatný, to mě mrzí,“ řekla trenérka Natália Hejková.

„Pro nás je teď jediná varianta, a to, že musíme vyhrát v Belgii. To slovíčko musíme bývá někdy problémem, ale věřím, že to hráčky vyhecuje k daleko lepšímu výkonu, který by nám v Belgii měl stačit,“ dodala.

Pro Pražanky šlo o hodně důležitý duel, zatímco Šoproň už měla postup jistý. Nervozita tak byla na domácí straně, navíc rychle si připsala dva fauly nejlepší střelkyně týmu Amanda Zahuiová a Alena Hanušová, která ji nahradila, se vůbec nechytla. Šly přes ni snadné koše, které naopak dostaly do rytmu hostující tým.

„Vstup do utkání byl špatný. Už při rozskoku jsme byly domluvené na jedné variantě a nepochopitelně jsme to vůbec nezahrály. Už to mi napovědělo, že koncentrace týmu nebo spíše nervozita dnes budou hrát svou úlohu,“ uvedla Hejková.

Střílí Marija Režanová z USK, brání Tina Jovanovičová ze Šoproně.

Navíc české mistryně měly problém s tvrdou a dotěrnou hrou soupeřek a nechaly se rozhodit. Výsledkem byla šňůra 14:2, která Maďarkám přinesla ve druhé čtvrtině dvouciferné vedení, které si Šoproň udržovala po zbytek zápasu.

„Šoproň hrála v obraně tak, jak jsme chtěly my. Hrála agresivně a my se napracovaly na každý koš. U nás naopak chyběla jakákoli agresivita. Dostat 45 bodů za poločas od Šoproně je strašně moc. I když jsme se ve druhé půli v obraně zlepšily, nedostaly jsme se tak blízko, aby to bylo zajímavější,“ hodnotila Hejková.

Přísnější měřítko snesla jen Marta Xargayová, autorka 21 bodů, jinak se český výběr vyloženě trápil na útočné polovině.

Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny nedaly hráčky USK přes pět minut ani bod, což soupeři pomohlo náskok navýšit až na 20 bodů a duel definitivně rozhodnout. USK už nepomohlo ani závěrečné vzepětí, k němuž přispěla Hanušová.

„Bylo to pro mě hrozné utrpení. Mohla jsem si brát timeouty, ale tým vůbec nereagoval. Nejhorší, co může pro trenéra existovat, je, když se v týmu nenajde nikdo, kdo by to vyhecoval a vyburcoval. Viděla jsem svěšená ramena, že dnes to prostě nejde. A to mohu dělat psí kusy a nic s tím neudělám,“ litovala Hejková.

Šoproň tak oplatila USK prohru z domácího prostředí a pojištěním druhého místa ve skupině korunovala nečekaně vydařenou sezonu.

Výsledky Euroliga basketbalistek - 13. kolo Skupina A:

USK Praha - Šoproň 61:77

Nejvíce bodů: Xargayová 21, Zahuiová 11, Režanová 10, Hanušová 7, Kateřina Elhotová 6 - Turnerová 20, Jovanovičová a Fegyvernekyová po 13, Salvadoresová 11, Langhorneová 10.



Galatasaray Istanbul - Dynamo Kursk 67:92

Polkowice - Castors Braine 80:66

20:00 Bourges - Villeneuve Skupina B:

Fenerbahce Istanbul - Yakin Dogu 65:76 (za domácí Kia Vaughnová 8 bodů, 3 doskoky)

Orenburg - Salamanca 89:78

20:00 Montpellier - Wisla Krakov

Skupina A Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 13 13 0 1135:849 26 2. Šoproň 13 9 4 959:890 22 3. USK Praha 13 7 6 940:949 20 4. Galatasaray Istanbul 13 6 7 918:1012 19 5. Bourges 12 6 6 845:831 18 6. Polkowice 13 3 10 879:958 16 7. Castors Braine 13 3 10 878:969 16 8. Villeneuve 12 4 8 768:864 16