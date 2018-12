Smršť do poločasu. Basketbalistky USK přehrály belgické šampionky

Pražanky utkání od začátku dominovaly. V úvodu jim sice menší problémy dělala vysoká pivotka Ruth Hamblinová, ale od stavu 9:9 vyhrály zejména díky Alysse Thomasové následnou pasáž 17:4, soupeři odskočily a v klidu směřovaly za vítězstvím.

Vývoj zápasu se podobal spíše tomu z české ligy, kde USK jasně dominuje. „V první půli to tak mohlo vypadat, protože jsme nastoupily opravdu koncentrovaně a hrály jsme pěkný basketbal,“ uvedla trenérka Natália Hejková.

Ve druhé čtvrtině si zápas vzaly pod dirigentskou taktovku sestry Elhotovy. Především mladší Karolína hrála svůj zatím nejlepší zápas v euroligové sezoně a potvrdila, že si v zápasech za reprezentaci zvedla sebevědomí.

„Ona už hrála dobře před reprezentační přestávkou a drží lajnu dobrých výkonů, jen se musí vyvarovat taktických chyb,“ řekla Hejková.

Ve třetí části se ale domácím přestalo dařit v útoku včetně střelby trestných hodů a téměř pět minut nedaly ani bod. Belgický celek to využil ke snížení na rozdíl 20 bodů, ale zpět do zápasu ho české mistryně nepustily, protože tým opět nastartovala bojovnice Thomasová.

„Ona je element, který přinesl do našeho týmu v této sezoně změnu, a konečně hrajeme basketbal, který mám ráda. Zdobí ji bojovnost. Tak by měly bojovat všechny hráčky i za vysokého vedení,“ ocenila Hejková. „Dnes to bylo o obraně. Poslední zápas (v Jekatěrinburgu) nám nevyšel, takže dnes jsme potřebovaly ukázat dobrý výkon,“ uvedla Thomasová.

Americká pivotka byla s 23 body, osmi doskoky, pěti asistencemi a pěti zisky nejužitečnější hráčkou zápasu. Marija Režanová přidala 14 bodů, Kateřina Elhotová 12.

„Do druhé půle už jsme nenastoupily s takovým nasazením a nechala jsem hrát také hráčky z lavičky, ty ale ještě mají na čem pracovat. Soupeř navíc začal urputně a nečistě bránit, což u nás vedlo k rozmrzelosti a nekoncentrovanosti,“ vysvětlila Hejková rozdíl mezi oběma poločasy.

Měla ale radost, že se tým vrátil na vítěznou vlnu po vysoké prohře v Jekatěrinburgu. „S Jekatěrinburgem jsme věděly, že nemáme šanci. V naší skupině jejich tým nemá konkurenci, navíc jsme tam jely po reprezentační pauze skoro bez tréninku. Až tento zápas měl tým opět nastartovat,“ dodala.

Basketbalová Euroliga žen - skupina A USK Praha - Castors Braine 82:63

Orenburg - Villeneuve 72:49

Polkowice - Schio 67:61

Bourges - Jekatěrinburg 70:74 po prodl.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Jekatěrinburg 5 5 0 409:285 10 2. USK Praha 5 4 1 381:358 9 3. Bourges 5 3 2 363:332 8 4. Polkowice 5 3 2 296:300 8 5. Orenburg 5 2 3 331:355 7 6. Villeneuve 5 2 3 265:318 7 7. Castors Braine 5 1 4 296:335 6 8. Schio 5 0 5 276:334 5

....

Basketbalová Euroliga žen - skupina B Olympiakos Pireus - Riga 51:70

Fenerbahce Istanbul - Hatay 87:74

Carolo - Salamanca 62:75