Euroliga poprvé v Praze. K duelu neporažených přijíždí Bourges

Před startem sezony měla trenérka Natália Hejková obavy, jak se po letních změnách tým rychle sehraje, ale v Orenburgu ani ve Schiu neměly Pražanky se souhrou problém a vyhrály 83:78 a 69:50.

„Je skvělé, že jsme vyhrály oba zápasy venku. Je to pro nás velmi důležité a pozitivní je i to, že jsme v Schiu udržely soupeře na 50 bodech a vyhrála nám to obrana,“ uvedla Hejková.

Ani francouzský tým ale ještě neprohrál. V Polkowicích zvítězil 73:56 a doma nad Orenburgem 74:59. Spoléhá na střelkyni Marine Johannésovou, která dala 18 a 19 bodů. Pod košem je silná Kanaďanka Katherine Plouffeová a o rozehrávku se stará Španělka Cristina Ouviňová.

Speciální zápas má před sebou francouzská posila pražského celku Valériane Ayayiová, která v létě přišla právě z Bourges.

„Sama jsem zvědavá, jak bude zápas proti Bourges prožívat,“ podotkla Hejková. „Je to zvláštní typ hráčky. Je trochu jako kočkovitá šelma. Vypadá, jako že nic, ale ve skutečnosti je nejrychlejší z týmu. Tak to snad předvede,“ dodala.

Valériane Ayayiová z USK Praha při trestném hodu

V létě přišla do týmu USK i americká pivotka Alyssa Thomasová, která je po dvou kolech s průměry 20 bodů a 11 doskoků čtvrtou nejlepší střelkyní soutěže a druhou nejlepší podkošovou hráčkou. O rozehrávku se nově stará Slovinka Teja Oblaková. Tým doplnila i reprezentační pivotka Renáta Březinová, která ale zatím na premiéru v Eurolize čeká.

Utkání v pražské hale Královka začne ve středu v 19:00. Přímý přenos odvysílá ČT Sport.