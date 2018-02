Veselý na hřišti vládl, životním výkonem odrazil německé šampiony

Český pivot za 27 minut na palubovce vedle double-double (26 bodů, 11 doskoků) nasbíral i jednu asistenci a dva zisky, sedmkrát ho hosté faulovali. Index užitečnosti měl 36, což je jeho osobní rekord.

Dosavadním maximem pro něj byla užitečnost 31 z duelu s Realem před dvěma lety. Více bodů než v pátek dal pouze v listopadu CSKA Moskva, a to 31.

Veselý, kterého na přelomu roku přibrzdily zdravotní potíže, ukázal, že je opět v dobré formě. Zápas začal sice na lavičce, ale od svého nástupu na závěr první čtvrtiny na palubovce dominoval. Ve druhé čtvrtině dal 11 bodů a byl hlavním strůjcem dvouciferného náskoku, který si Fenerbahce vybudovalo; svůj tým tím nasměroval k výhře.

Bamberg především nedokázal odstavovat Veselého na doskoku pod vlastním košem. Český reprezentant tak dopichoval míče nebo smečoval rovnou z doskoku a celkem nasbíral osm útočných doskoků, čímž vyrovnal dosavadní rekord sezony.

Před dvěma roky měl ale ještě o dva míče získané pod soupeřovým košem více.

Veselý navíc znovu ukázal, jak v této sezoně vylepšil trestné hody, když proměnil osm z deseti pokusů. Celkem se tak blíží už úspěšnosti 70 procent, přičemž v předchozích třech sezonách měl dohromady průměr 50 procent.

Když Bamberg v poslední čtvrtině zlobil a snížil na jednociferný rozdíl, byl to právě Veselý, kdo dvěma smečemi za sebou spoluhráče uklidnil. Fenerbahce už si pohlídalo patnácté vítězství v sezoně znamenající udržení druhé příčky v tabulce. Navíc tak istanbulský celek napravil minulý debakl 70:95 s Olympiakosem Pireus.

Jan Veselý kraloval proti Bambergu:

„Byl to velmi důležitý zápas po tom minulém propadáku. Nebylo to jednoduché, ale slíbili jsme si, že budeme bojovat po celých 40 minut. A to jsme zvládli. Je to důležité týmové vítězství,“ řekl Veselý v pozápasovém televizním rozhovoru.

Vedle dominantního Veselého se do statistik nejvýrazněji zapsali jeho spoluhráči Marko Gudurič (10 bodů) a Brad Wanamaker (proti bývalému zaměstnavateli zapsal devět bodů, pět asistencí a pět doskoků).

Nejvýraznější postavou poraženého Bambergu byl srbský pivot Dejan Musli s 18 body a osmi doskoky, Daniel Hackett dodal 11 bodů a Ricky Hickman, bývalý hráč Fenerbahce, 10 bodů.

Duel mezi dvěma celky směřujícími do play-off přinesl triumf Chimek na palubovce Žalgirisu Kaunas 84:74. Hosté vstoupili do utkání matně a brzy prohrávali až o 15 bodů, ale 28 body ve druhé čtvrtině manko smazali a v poslední čtvrtině udeřili. Ukončili tak sérii sedmi domácích výher litevského klubu.

Tradičního kanonýra ruského celku Alexeje Šveda, tentokrát autora 20 bodů, podpořili Anthony Gill (20 bodů) a Tyler Honeycutt (17 bodů). Domácí se mohli spolehnout na Brandona Daviese (15 bodů), Axela Toupaného a Kevina Pangose (oba 13 bodů).

Luka Dončič nastřílel 27 bodů, Trey Thompkins přidal 20 bodů, když trefil pět trojek ze šesti pokusů, ale ani to jejich Realu Madrid doma nepomohlo. S Olympiakosem Pireus prohrál 79:80. Rozhodla jedna úspěšná šestka Janise Strelniekse 15 sekund před koncem. Španělé už po Dončičově podklouznutí v poslední akci nedokázali odpovědět včas.

Řecký celek vedl Jorgos Printezis s 21 body, Kyle Wiltjer se dostal na 12 bodů a Janis Strelnieks na 11 bodů a sedm asistencí. Nikola Milutinov přidal k osmi bodům 12 doskoků. Kapitán vítězů Vassilis Spanulis vyšel bodově naprázdno.

Luka Dončič proti Olympiakosu:

Crvena zvezda Bělehrad měla lepší kartu v zápase s Olimpií Milán, zastřílela si 100:89. Dvouciferný počet bodů vysázelo hned šest hráčů vítězného celku. Mathias Lessort dozdobil 15 bodů 10 doskoky, Stefan Jankovič zvládl také 15 bodů, Taylor Rochestie 14 bodů a devět asistencí, Alen Omič 11 bodů a Nemanja Dangubič s Jamesem Feldeinem po 10 bodech.

Činili se i hosté. Mindaugas Kuzminskas byl se 17 body nejlepším střelcem utkání, Andrew Goudelock ho doplnil 15 body, Jordan Theodore 13 body a osmi asistencemi, Vladimir Micov 11 body a Dairis Bertans 10 body.

Euroliga basketbalistů - 22. kolo

Fenerbahce Istanbul - Bamberg 77:69 (za domácí Veselý 26 bodů, 11 doskoků, 1 asistence)

Crvena zvezda Bělehrad - Olimpia Milán 100:89

Žalgiris Kaunas - Chimki Moskva 74:84

Real Madrid - Olympiakos Pireus 79:80.